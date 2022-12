TD SYNNEX Maverick offrirà Zoom a tutti i partner in Europa

Maverick, divisione specializzata di TD SYNNEX ha annunciato un nuovo accordo con Zoom per estendere la portata del suo portafoglio completo di soluzioni di comunicazione e collaborazione integrate a tutti i partner Maverick in Europa.

Maverick si concentra sull’obiettivo di consentire ai partner di affrontare la rapida evoluzione del mercato delle soluzioni che supportano la collaborazione virtuale intelligente e i modelli di lavoro ibridi. Oltre all’offerta Zoom, Maverick supporterà i partner nello sviluppo di soluzioni complete, intelligenti e incentrate sul futuro del luogo di lavoro, grazie a un portafoglio completo di prodotti hardware e software abilitati Zoom di molti marchi del settore. I partner possono anche accedere agli accreditamenti delle risorse tecniche necessarie tramite Maverick per consentire l’implementazione delle soluzioni Zoom.

Hugo Graca, Senior Vice President Specialised Solutions di TD SYNNEX, ha dichiarato: “Questo nuovo accordo con Zoom rappresenta una grande opportunità per i nostri partner in Europa di accelerare le proprie offerte di collaborazione intelligente su scala con una soluzione leader di mercato che negli ultimi anni è diventata sinonimo di innovazione nel settore delle comunicazioni unificate“.

“I nostri team specializzati Maverick nella regione sono pronti a estendere la portata di Zoom nel canale, aiutando i nostri partner a mantenere la promessa di una vera flessibilità del lavoro ibrido, semplificando l’implementazione e accelerando il go-to-market con soluzioni complete che combinano hardware e software per rispondere alla domanda di soluzioni di collaborazione ibride e virtuali“, ha aggiunto Graça.

Daniele Pagni, BU manager Maverick AV Solutions di TD SYNNEX aggiunge “La distribuzione di ZOOM attraverso il canale italiano è per Maverick prima di tutto un completamento dell’offerta licensing abbinata alle soluzioni per videoconferenza di sala di cui siamo stati i precursori anni fa“.

“Adesso siamo in grado di abilitare i nostri partner con una gamma esaustiva di piattaforme collaborative con le più svariate soluzioni hardware e permettere la gestione delle licenze software in modo semplice ed efficiente grazie al nostro ormai rodato e pluripremiato software store. Inoltre offriremo programmi commerciali associati a soluzioni finanziarie ‘’ad hoc’’ al fine di supportare al meglio la nostra rete di rivenditori e abilitare alla rivendita coloro che vorranno entrare a far parte di questo business“.

“Stiamo attualmente investendo anche nella proposizione delle altre specifiche linee di prodotto ZOOM, quali per esempio IQ, Events, Webinar e soprattutto nella soluzione Phone, dove già adesso abbiamo molta richiesta dal canale con una previsione di crescita in questo ambito davvero molto favorevole. Senza dubbio la nuova partnership tra Maverick e ZOOM sarà un caso di successo“.

Dion Smith, Head of Channels EMEA di Zoom, ha dichiarato: “Con la forza lavoro globale che abbraccia gli ambienti di lavoro ibridi e la crescente domanda di Zoom in tutti i verticali di clienti e settori, è il momento perfetto per estendere la portata del nostro portafoglio di soluzioni al canale attraverso questo nuovo accordo con Maverick. L’ampiezza e la portata di TD SYNNEX in Europa, insieme alla sua forza operativa e alla profonda specializzazione del team Maverick, rappresentano un’ottima base di lancio per accelerare l’adozione della gamma di soluzioni e strumenti Zoom in continua evoluzione.”

I partner possono ora accedere all’intero portafoglio Zoom, compresa la piattaforma di comunicazione unificata Zoom One, un’evoluzione dell’esperienza Zoom, che combina chat di gruppo, telefono, riunioni, lavagna e altre soluzioni per un’esperienza di collaborazione olistica. Oltre a Zoom One, i partner Maverick possono incorporare Zoom Rooms, Zoom Phone, Zoom Events, Zoom IQ, Zoom Contact Center, Zoom Webinars e Zoom Whiteboard nelle soluzioni che portano sul mercato.

Il Contact Center Zoom, lanciato di recente, è una soluzione omnichannel ottimizzata per il video che aiuta a rispondere alle domande dei clienti finali e a risolvere i problemi più velocemente, migliorando l’esperienza complessiva del cliente e aumentando l’efficienza operativa.

Questa nuova offerta lavora in tandem con il portafoglio Maverick di tecnologie di collaborazione e comunicazione di produttori leader a livello mondiale per creare spazi di riunione moderni con video e audio impeccabili.

Le offerte di Zoom sono ora disponibili per i partner di Danimarca, Finlandia, Norvegia, Svezia, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Belgio, Paesi Bassi, Svizzera, Spagna, Portogallo, Polonia, Repubblica Ceca e Regno Unito.