TD SYNNEX Maverick porta le soluzioni di collaborazione Shure ai partner in Europa

TD SYNNEX Maverick, divisione specializzata in audiovisivi e soluzioni di collaborazione di TD SYNNEX, annuncia un accordo di distribuzione paneuropeo con Shure, specialista globale nelle soluzioni per la collaborazione sul posto di lavoro.

L’accordo consentirà ai partner di TD SYNNEX Maverick di accedere alla tecnologia di collaborazione per ambienti di lavoro e aule scolastiche leader sul mercato di Shure, inclusi il nuovo IntelliMix Bar Pro all-in-one video bar, gli IntelliMix Room Kit, il portafoglio Microflex Wireless neXt e Microflex Advance, nonché soluzioni per l’home office, in Germania, Francia, Spagna, Portogallo, Austria, Italia, Paesi Bassi, Belgio, Danimarca, Polonia, Repubblica Ceca, Norvegia, Finlandia e Svezia.

L’annuncio rafforza la strategia di Maverick di offrire soluzioni di collaborazione e UC di livello mondiale al proprio ecosistema di partner, supportate da competenze tecniche, programmi di abilitazione personalizzati e supporto dedicato allo sviluppo commerciale in tutta Europa.

Bas Scheepens, Vice President di TD SYNNEX Maverick Europe, ha dichiarato: “Il rinforzo audio rappresenta un elemento chiave per molti spazi di videoconferenza e Shure è da tempo il leader di mercato, con integratori che cercano prodotti in grado di integrarsi perfettamente con Microsoft Teams Room e altre tecnologie per sale riunioni. Questa partnership in tutta Europa ci permette di offrire ai nostri clienti l’intero set di soluzioni Shure, supportato dall’esperienza specialistica dei nostri team di soluzioni. L’annuncio all’ISE rappresenta un momento ideale per le nostre squadre congiunte per portare il messaggio al mercato.”

I partner di TD SYNNEX Maverick potranno proporre soluzioni Shure premium e scalabili, progettate per ambienti di lavoro moderni e abilitati all’intelligenza artificiale. Dagli spazi huddle alle sale riunioni executive, la tecnologia Shure garantisce prestazioni audio e video cristalline e integrazione fluida con le principali piattaforme di comunicazione unificata, tra cui Microsoft Teams, Zoom e Webex.

“Unire le forze con TD SYNNEX rappresenta una tappa fondamentale per portare le nostre soluzioni di collaborazione ancora più vicino ai clienti in tutta Europa”, ha affermato Marco Weissert, Associate Vice President Sales di Shure. “Il loro supporto clienti senza pari, l’expertise di mercato e le solide relazioni con il canale li rendono un alleato ideale. Insieme, ci impegniamo a offrire esperienze di meeting eccezionali che consentano alle organizzazioni di comunicare, collaborare e prosperare nell’ambiente di lavoro moderno.”

Daniele Pagni, BU Manager Maverick di TD SYNNEX Italy ha aggiunto: “La partnership con Shure rafforza in modo concreto la nostra capacità di supportare il canale italiano della collaborazione professionale. Mettiamo a disposizione dei partner soluzioni audio di riferimento per il mercato enterprise, affiancate da competenze locali, supporto pre‑sales ed enablement dedicato. Con Maverick, system integrator e reseller possono contare su un modello pensato per sviluppare progetti ad alto valore, scalabili e pienamente integrati con le principali piattaforme di collaborazione”.

Il portafoglio di soluzioni per la collaborazione Shure è progettato per rispondere alle esigenze del moderno workplace, comprendendo microfoni premium, processi intelligenti, video e componenti audio flessibili, che permettono a integratori e responsabili IT di creare esperienze di meeting coerenti e affidabili in una vasta gamma di tipologie di sala. Le soluzioni sono certificate per le principali piattaforme di collaborazione e sono semplici da implementare, scalare e gestire in ambienti enterprise-ready.