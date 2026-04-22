TD SYNNEX nominata NVIDIA EMEA Distributor of the Year 2026

TD SYNNEX, specialista globale nella distribuzione e aggregazione di soluzioni per l’ecosistema IT, è stata nominata NVIDIA EMEA Distributor of the Year 2026, il più alto riconoscimento assegnato da NVIDIA nell’ambito della distribuzione nella regione.

Il premio riconosce la continua espansione delle competenze di TD SYNNEX sull’intero portafoglio NVIDIA, che include networking, software e accelerated computing, nonché gli investimenti a lungo termine in competenze specialistiche, risorse tecniche di pre-sales e programmi di enablement a supporto dell’ecosistema NVIDIA in EMEA.

“Questo riconoscimento riflette la solidità della nostra partnership con NVIDIA e l’impegno che i nostri team hanno dimostrato nel corso degli anni nello sviluppare competenze end-to-end di alto livello per il canale”, ha dichiarato Craig Smith, vice president, Data, AI & Applications, Europe, TD SYNNEX. “Rappresenta una conferma significativa degli investimenti effettuati in talenti specializzati, enablement tecnico ed esecuzione go-to-market, con l’obiettivo di supportare i partner nel cogliere appieno le opportunità offerte dall’AI e dall’accelerated computing basati su tecnologie NVIDIA.”

“Stiamo parlando di un risultato di grande prestigio e della conferma di un percorso di crescita costruito nel tempo attraverso una partnership strategica di valore.

L’Italia ha avuto un ruolo chiave fin dalle fasi iniziali, distinguendosi come prima country ad attivarsi sull’intero portafoglio di offerta” ha commentato Vincenzo Bocchi, Vice President Advanced Solutions di TD SYNNEX Italy. “La forza di questa collaborazione risiede nella capacità di approcciare il mercato in modo completo, combinando un’azione diretta con una stretta sinergia con l’ecosistema degli OEM NVIDIA. Un modello che ci permette di costruire competenze d’avanguardia, accelerare l’innovazione e portare soluzioni avanzate e scalabili ai clienti su tutto il mercato.”

Questo riconoscimento segna il quarto anno consecutivo in cui TD SYNNEX viene premiata da NVIDIA in EMEA, evidenziando un percorso di crescita che ha portato da riconoscimenti specifici per categoria a un’eccellenza complessiva nella distribuzione. Tra i premi precedenti figurano Networking Distributor of the Year nel 2023 e 2024 e Software Distributor of the Year nel 2025.

“TD SYNNEX ha registrato una crescita significativa dei ricavi e ha svolto un ruolo chiave nell’espansione dell’ecosistema di partner NVIDIA nella regione, abilitando soluzioni AI Factory complete e localizzate per progetti di proof-of-concept”, ha dichiarato Syd Virdi, Senior Director, EMEA Distribution and UK Partner Sales at NVIDIA. “Inoltre, il programma Destination AI supporta i partner nello sviluppo e nella scalabilità delle loro iniziative in ambito AI.”

NVIDIA rappresenta un partner strategico chiave all’interno del programma Destination AI di TD SYNNEX, il framework progettato per guidare i partner nello sviluppo e nella distribuzione di soluzioni basate sull’intelligenza artificiale. Attraverso Destination AI, TD SYNNEX integra il portafoglio tecnologico NVIDIA con attività di formazione, enablement e supporto commerciale, con l’obiettivo di aiutare i partner a costruire pratiche AI sostenibili e a generare risultati concreti per i clienti.

TD SYNNEX è stata inoltre recentemente riconosciuta come NVIDIA Distributor of the Year 2026 in North America, a conferma della capacità del distributore di eseguire una strategia go-to-market NVIDIA coerente e ad alte prestazioni su larga scala, adattandosi al contempo alle esigenze dei diversi mercati locali.