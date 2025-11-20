TD SYNNEX ottiene i riconoscimenti Global e Regional Distributor of the Year al Cisco Partner Summit 2025

TD SYNNEX è stata insignita del titolo di Global Distributor of the Year e di Americas Distributor of the Year per i risultati ottenuti nel mercato statunitense in occasione del Cisco Partner Summit 2025. TD SYNNEX è stata inoltre riconosciuta come Distributor of the Year per la regione EMEA grazie alle attività svolte in Norvegia e ha ricevuto ulteriori riconoscimenti come Distributor of the Year sia in Germania sia in Norvegia. Nella regione Americas, l’azienda è stata premiata come Distributor of the Year per Brasile e Messico, oltre a essere nominata Social Impact Partner of the Year in Canada.

I Partner Summit Global Awards di Cisco premiano i partner che si distinguono per l’innovazione nell’offerta di soluzioni in grado di sostenere il successo dei clienti in modi nuovi ed efficaci. Assegnati ai partner che si contraddistinguono per risultati eccezionali, vendite e servizi di altissimo livello, i Partner Summit Global Awards rappresentano la massima forma di riconoscimento riservata da Cisco ai propri partner.

“Siamo onorati di essere stati riconosciuti come Distributor of the Year a livello globale e nella regione Americas,” ha dichiarato Reyna Thompson, President North America di TD SYNNEX. “Questo riconoscimento testimonia la dedizione dei nostri team in tutto il mondo, impegnati a generare risultati concreti per i nostri partner attraverso una stretta collaborazione con Cisco. Non vediamo l’ora di far crescere ulteriormente il nostro rapporto con Cisco, continuando a promuovere innovazione e nuove opportunità per il nostro ecosistema di partner.”

“Questo premio rappresenta la prova dell’impegno costante del nostro team nel valorizzare e ottimizzare le attività dei nostri vendor e partner,” ha affermato Otavio Lazarini, President Latin American and Caribbean di TD SYNNEX. “La nostra collaborazione ha svolto un ruolo fondamentale nel generare valore significativo e nel favorire l’innovazione all’interno del portfolio Cisco in America Latina.”

“Essere riconosciuti come EMEA Distributor of the Year riflette il mindset collaborativo, innovativo e orientato al cliente che definisce la nostra relazione con Cisco,” ha dichiarato Judith Schreibmayer SVP Nordics and East Europe di TD SYNNEX. “Continueremo a lavorare insieme per offrire risultati di business ai nostri partner, rafforzando ulteriormente la nostra partnership con Cisco in Norvegia e in tutta Europa.”

“Siamo onorati di ricevere molteplici riconoscimenti sia a livello globale sia in Europa per l’importante partnership tra TD SYNNEX e Cisco,” ha commentato Jason Boxall, SVP Advanced Solutions Europe di TD SYNNEX. “Questi risultati riflettono l’eccellente lavoro svolto dai nostri team e dai nostri partner nella regione, che continuano a offrire innovazione e qualità per rispondere alle esigenze dei clienti. Questo successo testimonia il nostro impegno condiviso nel promuovere la crescita e generare valore in ogni mercato in cui operiamo.”