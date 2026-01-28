TD SYNNEX porta in Italia la AI Data Analytics avanzata di Qlik

TD SYNNEX ha annunciato l’estensione dell’accordo con Qlik, che prevede la distribuzione in Italia dell’intera gamma di soluzioni di data integration e analytics basate su AI, con l’obiettivo di supportare i partner nell’accelerare i percorsi di adozione dell’intelligenza artificiale dei propri clienti.

Qlik trasforma ecosistemi complessi di dati in insight chiari e azionabili, capaci di generare risultati strategici per oltre 40.000 clienti in tutto il mondo. Il suo portafoglio enterprise-grade di cloud analytics integra strumenti avanzati di AI/ML, data integration e data visualization, consentendo alle organizzazioni di combinare i dati in modo sicuro, individuare pattern e prendere decisioni informate in tempi più rapidi.

Craig Smith, Vice President Data, AI and Applications, di TD SYNNEX Europe ha dichiarato: “Qlik eccelle nel semplificare paesaggi complessi di dati e nel fornire insight chiari e azionabili, in un momento cruciale in cui le aziende sono alla ricerca di soluzioni per scalare le proprie capacità di AI. Questo rappresenta un’enorme opportunità per i nostri partner di generare nuovo valore per i clienti, e siamo lieti di estendere la portata e l’impatto di Qlik in tutta la regione.”

TD SYNNEX integrerà le soluzioni Qlik all’interno di Destination AI, il programma end-to-end di enablement progettato per supportare i partner di canale nella creazione, scalabilità e maturazione delle proprie pratiche di AI in Europa. Il programma copre l’intero stack tecnologico dell’intelligenza artificiale — dagli ISV abilitati all’AI, agli AI accelerators e dispositivi edge, fino alle piattaforme core di AI e all’infrastruttura — offrendo ai partner accesso a un ampio ecosistema di soluzioni e vendor.

David Zember, Senior Vice President of Worldwide Channels and Alliances di Qlik, ha commentato: “L’ampliamento della nostra portata attraverso TD SYNNEX ci permette di offrire soluzioni leader di mercato per dati e analytics a un vasto ecosistema di partner. Con questa collaborazione, Qlik e TD SYNNEX consentono alle aziende di trasformare i dati in reali risultati di business attraverso i network di canale più affidabili del settore.”

Enrico Bussolati Data-AI Practice Leader di TD SYNNEX Italy ha affermato: “L’Italia nel contesto Europeo presenta un ecosistema importante e pervasivo di Partner QLIK con capacità di coprire sia il mercato SMB che le grandi aziende. In meno di 6 mesi di startup del nuovo modello di distribuzione, ben 58 Operatori hanno perfezionato la Partnership e sono diventati QLIK Distribution Resellers di TD SYNNEX, beneficiando delle competenze e del supporto della nostra Practice DATA-AI. I prossimi mesi vedranno un ingente sforzo di formazione del Canale da parte di TD SYNNEX per sviluppare oltre alla consolidata strategia legata alle soluzioni di front-end, BI Analytics anche le nuove aree legate all’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale e delle soluzioni di back-end e di integrazione.”

I partner che desiderano ulteriori informazioni possono contattare davide.monti@tdsynnex.com