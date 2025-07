TD SYNNEX premiata da Dell Technologies

TD SYNNEX, specialista globale nella distribuzione e aggregazione di soluzioni per l’ecosistema IT, è stata premiata da Dell Technologies in diverse regioni con i Partner of the Year Awards 2025, che riconoscono l’impegno dell’azienda in ambito sostenibilità, l’eccellenza nelle attività di marketing e la solidità della partnership commerciale. L’azienda è stata insignita del riconoscimento di 2025 EMEA Distributor of the Year da Dell Technologies, segnando il secondo anno consecutivo in cui TD SYNNEX ottiene questo importante riconoscimento.

Annunciati in occasione del Dell Technologies World di quest’anno, i riconoscimenti ottenuti includono:

• 2025 North America Sustainability & ESG Partner of the Year Award: TD SYNNEX

• 2025 APJC Marketing Partner of the Year: Tech Data Singapore

“Essere riconosciuti per il secondo anno consecutivo come EMEA Distributor of the Year da Dell conferma l’approccio collaborativo, innovativo e orientato al cliente che caratterizza la nostra partnership con Dell,” ha dichiarato Miriam Murphy, President, EMEA di TD SYNNEX. “Questa collaborazione strategica genera valore per i nostri partner in tutta l’organizzazione, grazie a team globali impegnati in iniziative di sostenibilità di grande impatto e in programmi innovativi di enablement e marketing. Insieme, continuiamo a generare risultati concreti per i nostri partner e siamo entusiasti di rafforzare ulteriormente la nostra collaborazione con Dell.”

“Siamo onorati di essere stati riconosciuti come Sustainability & ESG Partner of the Year in Nord America da Dell,” ha affermato Adam Rutstein, Vice President of Corporate Citizenship and Sustainability di TD SYNNEX. “Questo premio riflette l’impegno del nostro team nel promuovere un ecosistema IT sempre più sostenibile. Siamo pronti a proseguire la nostra collaborazione con Dell per sviluppare soluzioni innovative a supporto dei nostri obiettivi condivisi in ambito sostenibilità, aiutando i partner a generare un impatto positivo e duraturo.“

“Siamo orgogliosi di ricevere ancora una volta un riconoscimento così importante, frutto del lavoro e dell’impegno dei team Dell nelle diverse country. Persone competenti, appassionate e dedite che supportano ogni giorno i nostri partner con soluzioni su misura, consulenza, formazione e supporto sales & marketing. “ ha commentato Claudia Alampi, BU Manager Dell Technologies di TD SYNNEX Italy “Un premio che celebra la forza di una strategia globale capace di adattarsi alle priorità dei mercati locali. Tra i nostri punti di forza, anche l’impegno nell’AI: soluzioni e servizi chiavi in mano, sviluppate con Dell e partner strategici, che stanno guidando le scelte dei nostri clienti in un settore in forte evoluzione”.

I riconoscimenti ricevuti fanno parte del programma globale Partner of the Year Awards di Dell, che celebra i partner che offrono ai clienti soluzioni perfettamente allineate alle loro esigenze di business.