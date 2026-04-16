TD SYNNEX rafforza il proprio portafoglio networking in Europa con Arista Networks

TD SYNNEX, specialista globale nella distribuzione e aggregazione di soluzioni per l’ecosistema IT, ha esteso l’accordo di distribuzione con Arista Networks, azienda attiva nel networking data-driven, client-to-cloud per ambienti AI su larga scala, data center, campus e routing. L’accordo amplia il portafoglio specializzato di soluzioni networking di TD SYNNEX, consentendo a partner e clienti finali in tutta Europa di accedere a una gamma più ampia di soluzioni infrastrutturali di nuova generazione ad alte prestazioni.

TD SYNNEX fornirà supporto specialistico ai partner nell’integrazione delle soluzioni Arista Networks nelle loro offerte, mettendo a disposizione competenze avanzate nella progettazione, installazione e implementazione di soluzioni complesse in ambito cloud, AI, data center, cybersecurity, campus networking e ambienti ibridi. Il tutto sarà affiancato da programmi completi di formazione ed enablement, progettati per accelerare il successo dei partner.

Sam Paris, Vice President Security, Networking & Communications di TD SYNNEX Europe, ha dichiarato: «Offrire ai nostri partner accesso al portafoglio Arista consente loro di erogare soluzioni di networking, automazione e sicurezza di livello enterprise senza complessità, supportate dall’innovazione e dall’affidabilità che contraddistinguono Arista. Questo apre nuove opportunità di ricavo e rafforza il nostro impegno condiviso verso soluzioni moderne, basate sul cloud».

Paul Jordan, Vice President di Arista Networks EMEA, ha aggiunto: «Siamo entusiasti di ampliare la diffusione delle soluzioni Arista Networks all’interno dell’ecosistema IT in stretta collaborazione con TD SYNNEX. Il loro supporto proattivo e strutturato ai partner, unito all’impegno verso l’innovazione, contribuirà a sbloccare nuove opportunità e a garantire che un numero sempre maggiore di aziende possa beneficiare del portafoglio networking avanzato di Arista».

«Siamo entusiasti di ampliare il nostro portafoglio networking con le soluzioni Arista Networks, un ingresso che rafforza ulteriormente la nostra capacità di supportare i partner nella trasformazione delle infrastrutture di rete. In un contesto in cui AI, automazione e cloud ibrido stanno ridefinendo le priorità dei clienti, poter contare su tecnologie ad alte prestazioni ci consente di offrire un valore concreto e differenziante» ha commentato Marco Ferrari Acciajoli, BU Manager Networking & Communication di TD SYNNEX Italy. « Grazie alle nostre competenze specialistiche e ai programmi di enablement dedicati, accompagniamo i partner nel cogliere nuove opportunità in ambiti ad alta crescita come data center e campus networking. Questo accordo conferma il nostro impegno nel mettere a disposizione del mercato soluzioni innovative e affidabili, continuando a investire per accelerare il successo dei partner e generare valore reale e sostenibile.

Arista Networks offre una piattaforma di networking unificata basata su Arista EOS® (Extensible Operating System), un sistema operativo unico e coerente che abilita automazione, alta disponibilità, visibilità avanzata della rete e analytics evoluti su tutta l’infrastruttura. Grazie a un’architettura scalabile di livello cloud, Arista consente operazioni coerenti e programmabilità in ambienti eterogenei, dai data center e ambienti AI ai campus aziendali, fino a filiali, siti produttivi, hub logistici e strutture commerciali.

Questo accordo globale ampliato apre nuove opportunità per i partner nella regione europea, consentendo di distribuire il portafoglio networking avanzato di Arista, estendendo la disponibilità già esistente per i partner TD SYNNEX in Francia, Spagna, Portogallo e Germania.