TD SYNNEX riconosciuta Android Enterprise Gold Partner per il terzo anno consecutivo

TD SYNNEX, distributore globale e aggregatore di soluzioni per l’ecosistema IT, ha annunciato di essere stata riconosciuta Android Enterprise Gold Partner per il terzo anno consecutivo nell’ambito dell’Android Enterprise Partner Program.

Grazie allo status di Android Enterprise Gold Partner di TD SYNNEX, i partner possono accedere a risorse tecniche avanzate, formazione specialistica, supporto di solutions engineering e iniziative di go-to-market enablement progettate per aiutarli a identificare, sviluppare e scalare le opportunità legate ad Android Enterprise.

“Ottenere lo status di Android Enterprise Gold Partner per il terzo anno consecutivo testimonia il nostro costante impegno nell’aiutare i partner a rafforzare le proprie competenze in ambito Android e a cogliere le opportunità offerte dal mercato della mobility aziendale”, ha dichiarato Luc Van Huystee, Vice President, Mobile, Europe, TD SYNNEX. “Questo riconoscimento ci consente di mettere a disposizione dei partner un ulteriore livello di competenza, supporto tecnico e attività di enablement, contribuendo al successo dei loro progetti e a una maggiore creazione di valore per i clienti.”

“In Italia la richiesta di soluzioni business Android è in crescita costante, e gli aspetti principali che queste soluzioni devono avere sono strumenti di intelligenza artificiale evoluti e sicurezza al top” evidenzia Fabio Manferdini, Business Unit Manager Mobile & Consumer Electronic, TD SYNNEX Italy. “Android Enterprise dà risposta esattamente a queste esigenze del canale, e TD SYNNEX mette a disposizione il know-how proprio dello status Android Enterprise Gold Partner supportando i Partner lungo l’intero ciclo di vita dei progetti di implementazione”.

TD SYNNEX collabora con un ampio ecosistema di vendor e partner specializzati nella mobility in tutta Europa, offrendo accesso a dispositivi, software, servizi e competenze specialistiche che consentono ai partner di rispondere alle esigenze in continua evoluzione del mondo del lavoro, delle attività frontline e della gestione degli endpoint.