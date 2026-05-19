TD SYNNEX selezionata come HPE Global Distribution Partner

TD SYNNEX, specialista globale nella distribuzione e aggregazione di soluzioni per l’ecosistema IT, è stata selezionata da HPE come uno dei suoi global distribution partner. Questa selezione supporta il passaggio di HPE verso un modello di distribuzione mondiale più unificato, volto a semplificare le modalità di interazione dei partner con il proprio portafoglio, garantire un’esecuzione più coerente tra le diverse regioni e continuare a supportare con forza i distributori regionali e specialistici.

Nel proseguire l’evoluzione del proprio approccio alla distribuzione globale, TD SYNNEX supporterà l’attivazione del modello in tutte le aree geografiche. Questo allineamento favorirà inoltre l’ulteriore espansione della relazione tra TD SYNNEX e HPE in nuove geografie, mantenendo al contempo l’expertise locale e la flessibilità che da sempre caratterizzano il canale.

“La selezione di TD SYNNEX riflette la nostra capacità di scalare con successo e di ampliare le opportunità di crescita per i nostri partner nel canale”, ha dichiarato Sergio Farache, Chief Strategy and Technology Officer di TD SYNNEX. “Con HPE che unifica il proprio approccio alla distribuzione globale, il nostro obiettivo è l’eccellenza nell’esecuzione, combinando scalabilità, coerenza operativa e conoscenza dei mercati locali per supportare l’espansione della nostra relazione in nuove aree geografiche, aiutando al contempo i partner a comprendere in profondità il portafoglio HPE e a supportare al meglio i propri clienti.”

“Essere scelti come Global Distribution Partner di HPE rafforza il ruolo di TD SYNNEX come abilitatore di un ecosistema sempre più globale, connesso e orientato all’innovazione” ha commentato Silvia Zagaria, Top Vendor Director di TD SYNNEX Italy “In questo contesto, accompagniamo i partner dalla progettazione alla delivery, valorizzando il pieno potenziale del portafoglio HPE in ambito networking, cloud e AI. Grazie alle nostre capacità distintive, che spaziano dall’enablement ai servizi professionali, lavoriamo a fianco dei partner per trasformare la visione tecnologica in soluzioni concrete e di valore per i clienti finali”.

Grazie a questo allineamento, TD SYNNEX è ora in grado di supportare i partner a livello cross-regionale e ampliare l’accesso al portafoglio HPE, includendo opportunità nel networking, nel cloud e nell’intelligenza artificiale. Questo approccio favorisce un’interazione più coerente lungo i diversi modelli di go-to-market e consente ai partner di estendere le proprie competenze in linea con l’evoluzione delle esigenze dei clienti.

Il modello unificato è supportato dalle capacità globali di TD SYNNEX, che comprendono logistica e servizi per i partner, servizi professionali e di lifecycle, digital enablement e programmi di enablement basati sui ruoli, oltre al supporto go-to-market erogato sia a livello globale sia locale. TD SYNNEX supporta inoltre i partner nello sviluppo di opportunità legate all’intelligenza artificiale attraverso Destination AI, mettendo a disposizione risorse dedicate per la creazione e la crescita delle loro pratiche AI.