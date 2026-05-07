TD SYNNEX vince il premio 2026 Google Cloud Distribution: Market Reach Partner of the Year

TD SYNNEX ha ricevuto il riconoscimento 2026 Google Cloud Distribution: Market Reach Partner of the Year. In qualità di distributore globale e aggregatore di soluzioni al servizio di clienti in oltre 100 Paesi, TD SYNNEX viene premiata per i risultati conseguiti all’interno dell’ecosistema Google Cloud, supportando i clienti nel generare concreti risultati di business attraverso supporto costante, enablement e orchestrazione dell’ecosistema su scala globale.

“I Google Cloud Partner Awards premiano l’innovazione strategica e il valore misurabile che i nostri partner portano ai clienti”, ha dichiarato Kevin Ichhpurani, President, Global Partner Ecosystem and Channels, Google Cloud. “Siamo orgogliosi di nominare TD SYNNEX tra i vincitori dei 2026 Google Cloud Partner Awards, celebrandone il ruolo nel promuovere il successo dei clienti nell’ultimo anno.”

Il premio Google Cloud Distribution: Market Reach riconosce TD SYNNEX per aver sviluppato una strategia distributiva distintiva, in grado di mettere i clienti nelle condizioni di utilizzare le tecnologie Google per affrontare complesse sfide di ecosistema e generare insight avanzati basati sui dati.

“Siamo onorati di ricevere da Google Cloud il primo riconoscimento Distribution: Market Reach Partner of the Year”, ha dichiarato Matthew Geer, Senior Director, Global Alliances – Google, TD SYNNEX. “Questo premio riflette non solo l’ampiezza della nostra presenza globale, ma anche la nostra capacità di affiancare a questa portata un’esecuzione specializzata e profonda attraverso regioni, segmenti di clientela e modelli di go-to-market — dagli MSP e ISV ai partner focalizzati su SMB ed enterprise, fino ai nuovi digital native emergenti. Combinando coerenza globale e conoscenza dei mercati locali, aiutiamo i partner a raggiungere i clienti ovunque si trovino, accelerarne l’adozione e generare risultati misurabili con Google Cloud.”

“Questo importante riconoscimento premia la nostra funzione strategica di abilitazione nei confronti dell’ecosistema di Partner Google. La nostra missione primaria è, infatti, quella di potenziare le competenze della nostra rete di partner sulle più avanzate tecnologie cloud di Google, sull’Intelligenza Artificiale e, in particolare, su Gemini Enterprise, ma anche su Google Chrome e su Google SecOps” ha commentato Antonella Trono BU Manager Cloud & Services di TD SYNNEX Italy. “Attraverso la nostra TD SYNNEX Academy, assicuriamo un incremento costante delle competenze dei partner, supportandoli attivamente nei percorsi di certificazione e contribuendo in modo determinante a creare le condizioni affinché possano cogliere le tante opportunità che il mercato offre su questi ambiti”.

Grazie a una partnership con Google Cloud che dura da oltre dieci anni, TD SYNNEX offre supporto completo ai partner di ogni dimensione e in tutte le geografie. Questo riconoscimento valorizza il lavoro svolto dal team nell’ultimo anno per rispondere a esigenze in continua evoluzione e in rapida crescita legate a produttività e collaborazione, adozione del cloud, security operations, strategie di agentic AI ed espansione di Gemini.