TeamUP: il nuovo programma per i Partner TeamViewer a livello globale

TeamUP è il nuovo programma TeamViewer dedicato ai Partner e studiato per offrire numerosi vantaggi agli operatori di canale, tra cui un portale dedicato, facile da usare e completamente nuovo.

TeamViewer è un software per computer di accesso remoto e controllo remoto, che consente la manutenzione di computer e altri dispositivi. È stato rilasciato per la prima volta nel 2005 e le sue funzionalità si sono ampliate passo dopo passo (FONTE: Wikipedia)

Il programma TeamUP si rivolge ai Partner che includono rivenditori, distributori, service provider e system integrator, che possono usufruire di sconti esclusivi, assistenza dedicata e formazione completa sulle vendite, oltre a un’ampia serie di certificazioni.

Gli elementi distintivi del portale dedicato ai Partner sono un motore di registrazione delle offerte, una sezione completamente dedicata alla formazione e un database che raccoglie supporti per le attività marketing, oltre a informazioni sullo stato attuale della partnership e alla possibilità di richiedere i benefit direttamente tramite la piattaforma.

“A conferma del nostro costante impegno nel migliorare la collaborazione con il nostro eco-sistema di canale, siamo lieti di presentare il nuovo programma e una nuova piattaforma dedicata ai nostri Partner”, dichiara Jan Junker, Executive Vice President Solution Sales di TeamViewer. “Le vendite tramite il canale sono una parte importante della nostra strategia, in quanto i Partner hanno competenze e una rete di relazioni a livello locale che contribuiscono ad amplificare il nostro successo. Uniremo le nostre forze con i nostri Partner e con la vendita diretta per offrire la migliore esperienza ai nostri clienti”.

Il nuovo programma TeamUP è unico e uguale per tutti i Partner di TeamViewer, indipendentemente dalla soluzione che vendono, compresa TeamViewer Frontline che è la soluzione per la gestione del workflow per gli ambienti di produzione. Il programma prevede tre diversi livelli, Business, Premium e Champion, che offrono scontistiche e benefit personalizzati, come campagne di marketing congiunte e accesso a risorse dedicate.