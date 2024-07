Tecnikabel è il nuovo investimento di Andera Partners ed Equiter

Andera Partners, una delle principali società europee di private capital con headquarter a Parigi e oltre 4,2 miliardi di euro di capitali in gestione ed Equiter, primaria holding di partecipazioni con sede a Torino e oltre 1,4 miliardi di capitali in gestione, hanno completato l’investimento in una quota di maggioranza del gruppo Tecnikabel, realtà italiana specializzata nelle soluzioni di connettività ad alto valore aggiunto (cavi speciali, cablaggi, connettori) per applicazioni in ambito ferroviario, smart mobility, automazione, robotica industriale, telecomunicazioni, O&G, avionico ed healthcare.

La storia di Tecnikabel

Tecnikabel, fondata oltre 40 anni fa a Volpiano (TO) e attiva principalmente nella trasmissione dati, ha raggiunto nel 2023 un giro d’affari complessivo di oltre 140 milioni di euro. Il gruppo – presente con stabilimenti produttivi in Italia, Germania e Cina, e con strutture commerciali negli Stati Uniti, Medio Oriente e Sud-Est Asiatico – si distingue nel mercato per l’elevato know-how tecnologico, per l’ampio portafoglio di soluzioni customizzate, certificazioni e brevetti, e per l’alta qualità del servizio offerto ai propri clienti.

Andera Partners ed Equiter investono a fianco della famiglia Garaffi, storico azionista del gruppo, che reinvestirà nell’operazione mantenendo una quota di minoranza per assicurare la continuità aziendale. Viene inoltre confermata la fiducia in tutto il management di Tecnikabel, che partecipa attivamente nell’operazione e sarà ulteriormente rafforzato con l’arrivo di un CEO di Gruppo.

L’ambizioso progetto di crescita di Tecnikabel

L’obiettivo dell’operazione è accelerare un percorso strategico di crescita nei mercati europei e nord americani, di ampiamento della gamma di soluzioni di connettività, e di continuo sviluppo di applicazioni che favoriscano la transizione energetica e digitale. Questa strategia integrerà iniziative di crescita organica e per acquisizioni, mirate a un rapido cambiamento di scala, caratteristica distintiva della strategia di investimento del team Andera MidCap.

Andera MidCap, team di private equity mid-market di Andera Partners, investe da più di 20 anni a fianco di imprenditori e manager di imprese europee consolidate per accelerarne il percorso di crescita sostenibile. Il team ha maturato esperienza e competenze nei settori della tecnologia, dell’industria di nicchia e dell’healthcare, anche grazie a un network proprietario di advisor settoriali.

L’acquisizione di Tecnikabel rappresenta il sesto investimento del team Andera MidCap in Italia e il primo del fondo Andera MidCap 5, che a settembre 2023 ha finalizzato la raccolta per 750 milioni di euro, ben al di sopra del target previsto di 600 milioni di euro. Il fondo ha già investito in 4 società in Francia (ERI, GRI, Senstronic, Mistertemp’) e 2 in Belgio (Pauwels, Infra).

I commenti

“Il nostro obiettivo, in partnership con Andera Partners ed Equiter, è l’accelerazione del percorso di crescita e internazionalizzazione del Gruppo, dando continuità alla visione del fondatore, Pier Luigi Garaffi, che ricoprirà il ruolo di Presidente Onorario,” ha commentato Gianluca Garaffi, Amministratore di Tecnikabel. “Siamo particolarmente contenti di questa collaborazione con Andera Partners ed Equiter, in quanto condividono i nostri valori imprenditoriali e dispongono del track-record necessario per aiutarci a perseguire le nostre ambizioni di crescita e migliorare costantemente il servizio offerto ai nostri clienti nelle soluzioni di connettività ad alto valore aggiunto”.

“Siamo estremamente entusiasti della collaborazione che stiamo avviando con Tecnikabel, il suo management team e la famiglia Garaffi, per raggiungere gli obiettivi di crescita sostenibile stabiliti insieme, anche tramite acquisizioni strategiche con forte razionale industriale”, ha commentato Francesco Gonzaga, responsabile di Andera MidCap in Italia e Director.

“Questa operazione”, aggiunge François-Xavier Mauron, Partner, “conferma l’importanza che ricopre per Andera Partners il mercato italiano, dove siamo presenti da 10 anni con numerosi investimenti di successo, tra cui Pusterla, Medical Micro Instruments e Turbocoating (ora Lincotek)”. “Tecnikabel è una riconosciuta eccellenza industriale – chiude Maurizio Bottinelli, Senior Advisor di Andera MidCap in Italia – e siamo convinti che possa essere il fulcro di un progetto strategico volto a creare un campione internazionale del proprio settore”.

“Siamo molto soddisfatti della finalizzazione dell’investimento in Tecnikabel, operazione che rafforza la nostra mission di investitore attento alle esigenze del tessuto imprenditoriale italiano e sottolinea la volontà di operare come partner attivo a supporto della crescita industriale in ottica di innovazione ed impatto”, ha dichiarato Carla Patrizia Ferrari, Amministratore Delegato di Equiter.

“La sinergia maturata con i soggetti coinvolti nell’operazione e la visione condivisa del potenziale strategico di sviluppo sono stati elementi chiave nella valutazione dell’investimento in Tecnikabel”, ha sottolineato Igor Calcio Gaudino, Chief Investment Officer di Equiter. “Siamo lieti di aver finalizzato questa operazione, in coerenza con gli obiettivi del Piano Industriale di Equiter nel supporto di PMI di eccellenza”.

Banche e advisor dell’operazione

Il pool di finanziatori coinvolti nell’operazione include Intesa Sanpaolo, Crédit Agricole, Banco BPM ed Eurizon Capital Real Asset SGR. Il pool è assistito da Simmons & Simmons in qualità di advisor legale.

Tecnikabel e la famiglia Garaffi sono assistiti da Andersen in qualità di advisor finanziario e M&A nelle attività di scouting, business planning, assistenza alla due diligence e negoziazione (Maurizio Ferrero e Guido De Vecchi, coadiuvati da Ottavio Reale e Rosario Gisone), in qualità di advisor fiscale nella strutturazione dell’operazione (Luca Bolognesi) e in qualità di advisor legale (Gherardo Cadore e Carlo Riso).

Andera Partners ed Equiter sono assistiti da Ethica Group in qualità di advisor finanziario con il team di M&A Advisory (Filippo Salvetti, Alessandro Corina) e Debt Advisory (Federica Carcani, Sandro Ravera Chion), McDermott in qualità di advisor legale (corporate e finanziamento), Roland Berger in qualità di advisor commerciale, EFESO per la due diligence operations e supply chain, PwC per la due diligence finanziaria e fiscale, ed ERM per la due diligence ESG ed EHS.