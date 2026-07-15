TELL entra nel portfolio Aikom, nuove soluzioni per il controllo accessi e la sicurezza.

Aikom Technology amplia il proprio portfolio con TELL, azienda europea specializzata nello sviluppo di soluzioni per il controllo accessi, la sicurezza e il monitoraggio remoto. Un ingresso che arricchisce ulteriormente l’offerta dedicata ai system integrator e agli installatori, mettendo a disposizione tecnologie progettate per semplificare la gestione degli impianti e offrire un controllo sempre più efficiente, anche da remoto.



Con sede a Debrecen, in Ungheria, TELL sviluppa e produce internamente hardware e software da oltre vent’anni ed è oggi presente in più di trenta Paesi. La filosofia del brand si basa su tre pilastri fondamentali: innovazione, affidabilità e semplicità di integrazione. Il risultato è un ecosistema di soluzioni che permette di gestire infrastrutture, impianti e dispositivi in modo centralizzato, adattandosi facilmente sia a nuove installazioni sia all’ammodernamento di sistemi esistenti.

Uno dei punti di forza dell’offerta TELL è la versatilità. Le soluzioni dedicate all’automazione di cancelli e varchi consentono di gestire gli accessi tramite smartphone, rete LAN, Wi-Fi o connessione 4G, offrendo un controllo centralizzato di utenti, autorizzazioni ed eventi. A queste si affiancano i comunicatori per sistemi di sicurezza, progettati per aggiornare impianti antintrusione e antincendio esistenti senza doverli sostituire, migliorandone l’affidabilità grazie alla trasmissione degli eventi su rete IP o 4G e alle funzionalità di telecontrollo e gestione remota.

L’ecosistema si completa con easyTRACK, la piattaforma per la localizzazione e la gestione delle flotte aziendali che permette di monitorare veicoli, percorsi e attività operative da web e app mobile, oltre a una gamma di alimentatori, modem, sensori e accessori sviluppati per rendere le installazioni ancora più semplici e affidabili. L’obiettivo è offrire ai professionisti uno strumento completo, capace di migliorare l’efficienza operativa e garantire una gestione intuitiva dei dispositivi anche da smartphone.

La collaborazione con TELL rappresenta un ulteriore passo nell’evoluzione del portfolio Aikom Technology, sempre più orientato a offrire soluzioni integrate per la sicurezza e il controllo degli impianti. Come per tutti i brand distribuiti, il team Aikom è a disposizione per supportare rivenditori e system integrator nella scelta delle tecnologie più adatte alle esigenze di ogni progetto.