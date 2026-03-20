Timenet incontra i partner in Tour

Timenet, società che offre soluzioni di connettività Internet e voce a professionisti e aziende attraverso una rete di partner tecnologici distribuiti su tutto il territorio nazionale, ha organizzato un ciclo di incontri dedicati ai propri partner commerciali per presentare Timenet Mobile, il nuovo servizio di telefonia mobile aziendale progettato per semplificare la gestione delle SIM e migliorare la produttività delle imprese.

Il tour si è svolto in tre tappe –Empoli, Padova e Milano – coinvolgendo partner e operatori del settore in momenti di confronto e formazione dedicati alle nuove soluzioni sviluppate dall’azienda.

Al centro degli incontri la presentazione di Timenet Mobile, la nuova offerta di telefonia aziendale su rete Fastweb+Vodafone, pensata per integrare la mobilità nell’ecosistema di servizi business della società. Durante le sessioni è stato illustrato nel dettaglio il Portale SIM Manager, la piattaforma web che rappresenta uno degli elementi distintivi dell’offerta e che consente alle aziende di gestire tutte le SIM aziendali da un unico ambiente digitale, monitorando consumi, configurazioni e costi in modo semplice e centralizzato.

A guidare la presentazione del servizio è stato Marco Ferraro, Direttore Commerciale di Timenet, che ha illustrato ai partner le caratteristiche della nuova offerta mobile e le opportunità di sviluppo per il mercato business, oltre ad anticipare in anteprima alcune delle prossime novità in arrivo nel portafoglio servizi dell’azienda.

Nel corso degli appuntamenti è stato inoltre dedicato uno spazio di approfondimento al Cloud Firewall, la soluzione di sicurezza gestita di Timenet pensata per proteggere le reti aziendali. La sessione tecnica è stata condotta da Claudio Martin, Chief Technical Architect (CTA), con un focus sulle funzionalità del servizio e sulle modalità di implementazione per i clienti business.

Marco Ferraro, Direttore Commerciale di Timenet, commenta: “Siamo molto soddisfatti del riscontro ottenuto durante questi incontri, che hanno rappresentato un’importante occasione di confronto diretto con la nostra rete di partner. Le tappe di Empoli, Padova e Milano ci hanno permesso di presentare nel dettaglio Timenet Mobile e di raccogliere feedback concreti e molto positivi sul servizio e sugli strumenti messi a disposizione, come il portale SIM Manager. Momenti come questi sono fondamentali perché ci consentono di condividere visione, ascoltare le esigenze del mercato e rafforzare ulteriormente la collaborazione con i partner, che restano un elemento chiave per lo sviluppo e la diffusione delle nostre soluzioni dedicate al mondo business.”