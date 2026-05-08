TP-Link entra nel catalogo di Attiva

TP-Link, produttore di soluzioni Wi-Fi e smart home, ha sottoscritto un nuovo accordo di distribuzione con Attiva, distributore autorizzato Apple e riferimento nella consumer electronics. L’intesa ha l’obiettivo di offrire nuove opportunità di sviluppo ai partner e rafforzare la presenza del brand in settori in cui competenza e posizionamento dell’offerta rappresentano elementi distintivi.

Questa collaborazione nasce dalla volontà condivisa di presidiare in modo mirato segmenti a elevato valore, intercettando le esigenze di un’utenza sempre più orientata verso ambienti connessi, performanti e perfettamente integrati. In un contesto in cui la continuità della infrastruttura di rete è sempre più centrale nell’esperienza digitale, la sinergia tra le due realtà consente di rispondere in modo puntuale alle richieste del mercato, offrendo soluzioni affidabili, intuitive e pienamente interoperabili.

“La partnership rappresenta un passaggio chiave nella nostra strategia: vogliamo essere sempre più rilevanti nei contesti in cui l’esperienza utente fa davvero la differenza. Il mercato chiede soluzioni sempre più evolute in termini di qualità della connettività e semplicità d’uso, e con Attiva possiamo presidiare questo segmento con un approccio altamente specializzato, aiutando i partner a sviluppare proposte concrete e distintive per il cliente finale.”, commenta Maurizio Toletti, Distribution Sales Manager di TP-Link Italia.

Grazie a questa intesa, TP-Link affianca alla sua strategia di diffusione capillare un presidio più selettivo dei canali dedicati, mentre Attiva rafforza l’offerta con una realtà riconosciuta a livello globale per innovazione e performance.

“L’accordo con TP-Link nasce da un principio molto chiaro per noi: lavorare solo con vendor che rappresentano un’eccellenza concreta nei loro mercati e che portano valore reale al canale. TP-Link è un brand che non ha bisogno di presentazioni e questa nuova partnership arricchisce ulteriormente la nostra proposta. Un passo che rafforza ciò che siamo: Attiva continua a essere un distributore verticale, guidato dai valori e da una selezione precisa e coerente dei brand con cui scegliere di lavorare”, afferma Mauro Di Fiore, Direttore Commerciale di Attiva SpA.