Ubiquiti: partnership con TD SYNNEX

TD SYNNEX, specialista globale nella distribuzione e aggregazione di soluzioni per l’ecosistema IT, espande il proprio portafoglio di soluzioni networking con un accordo di distribuzione con Ubiquiti, attiva nell’innovazione IT semplificata. Questo accordo, che copre Francia, Italia e Spagna, consentirà ai partner di TD SYNNEX di accedere a un ecosistema unificato e innovativo all’interno della Business Unit Advanced Solutions (AS).

L’ingresso di Ubiquiti in TD SYNNEX risponde a una crescente domanda da parte dei partner di soluzioni networking ad alte prestazioni senza costi ricorrenti. Ubiquiti si distingue infatti per un modello economico innovativo che, a differenza degli operatori tradizionali, prevede un acquisto unico dell’hardware senza costi di licenza software. Un approccio che consente di ridurre significativamente il Costo Totale di Proprietà (TCO), posizionando l’offerta come una soluzione ad alto valore per PMI e MSP.

A questo si aggiunge la forza dell’ecosistema UniFi, una piattaforma unificata che sostituisce infrastrutture IT frammentate con un’unica interfaccia intuitiva in grado di integrare networking, sicurezza, controllo accessi e comunicazioni. La sua architettura hybrid-cloud garantisce inoltre il controllo locale dei dati, offrendo al tempo stesso tutta la flessibilità della gestione remota.

“Questa partnership con Ubiquiti rappresenta una tappa fondamentale per la nostra strategia Networking nel Sud Europa”, ha dichiarato Isabelle Bizard, Sr. Director Networking di TD SYNNEX Europe. “Combinando l’agilità dei prodotti Ubiquiti con la potenza della nostra piattaforma eCommerce e l’esperienza della nostra divisione Advanced Solutions, offriamo ai nostri partner una leva di crescita unica per rispondere alle esigenze di modernizzazione delle infrastrutture. Ubiquiti è un vendor la cui innovazione è molto attesa dai nostri clienti.”

“Con l’ingresso di Ubiquiti nel nostro portafoglio, rafforziamo concretamente la nostra capacità di supportare i partner nel segmento networking, offrendo soluzioni altamente competitive e semplici da adottare” ha commentato Marco Ferrari Acciajoli, BU Manager Networking di TD SYNNEX Italy. “Si tratta di un’opportunità importante, soprattutto per il canale SMB e MSP, che oggi richiede efficienza, scalabilità e modelli sostenibili dal punto di vista economico.”

“Siamo entusiasti di collaborare con TD SYNNEX, la cui presenza e competenza sono fondamentali per sostenere la nostra crescita nel Sud Europa”, ha commentato Safi Mojaddidi, Vice President Global Sales di Ubiquiti. “Questa partnership ci consente di accelerare la nostra missione di ‘ripensare l’informatica’ senza licenze, sfruttando la potente rete distributiva di TD SYNNEX per offrire ai nostri clienti valore aggiunto e innovazione senza pari”.

L’integrazione di Ubiquiti all’interno di Advanced Solutions consentirà ai reseller di beneficiare di un supporto su misura per trasformare infrastrutture complesse in sistemi semplificati, sicuri e scalabili.