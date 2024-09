ULTIMATE SECUREBOX distribuita da Ready Informatica

Ready Informatica, il distributore italiano ad alto valore aggiunto leader nelle soluzioni di virtualizzazione, storage e sicurezza informatica, ha siglato un accordo con il vendor Svizzero InfoSecBox per la distribuzione della soluzione ULTIMATE SECUREBOX.

InfoSecBox è specializzata nella realizzazione di prodotti e soluzioni complete per la difesa dalle Minacce Informatiche, con particolare focalizzazione nella protezione della Piccola e Media Impresa (PMI).

La soluzione principale sviluppata dall’azienda e oggetto della distribuzione si chiama ULTIMATE SECUREBOX: si tratta della combinazione di un Dispositivo installato presso il Cliente che svolge una serie di funzioni on-site e fornisce un elevato livello di protezione informatica, associato ad un completo Servizio Gestito di Monitoraggio e Risposta agli incidenti, complementato da una Dashboard che consente di mantenere la visibilità generale sul servizio ed accedere a dati e Report. La filosofia di sviluppo della soluzione si basa su tre aspetti fondamentali: fornire una Protezione Efficace, consentire la massima Semplicità d’Uso e supportare la PMI nel Rispetto delle Normative (es. GDPR e NIS2).

ULTIMATE SECUREBOX viene venduto attraverso una rete di MSP (Managed Service Providers) su tutto il territorio.

“Il contesto attuale della PMI tende a ignorare o minimizzare il rischio legato alle Minacce Cibernetiche.” Ha dichiarato Giacomo Segalli, Direttore Generale di InfoSecBox (nella foto). “Purtroppo, questo è un grande errore, poiché il crimine informatico sta incrementando in modo esponenziale la sua forza, la sua estensione ed il suo impatto anche sulle realtà più piccole. A ciò va aggiunta l’importante evoluzione nel campo delle Normative, che si fanno via via più stringenti, coinvolgendo un sempre maggior numero di Imprese, a prescindere dalle loro dimensioni. Oggi non è più possibile che una PMI nasconda la testa sotto la sabbia: il rischio di attacco informatico e/o di sanzioni pecuniarie non va assolutamente sottovalutato. Dispiace ricordarlo, ma non sono così poche le aziende che hanno dovuto affrontare gravi crisi o che sono state costrette addirittura a chiudere non riuscendo a far fronte all’impatto economico e reputazionale conseguente a un attacco informatico. Per questo motivo,” conclude Segalli, “offriamo al settore della PMI la soluzione ULTIMATE SECUREBOX che, valorizzando la nostra lunga esperienza con grandi aziende che hanno investito risorse importanti in Cybersecurity, fornisce un elevatissimo livello tecnologico, associato a un vero Servizio Gestito di monitoraggio e risposta agli incidenti. Il Servizio Gestito è fornito dal SOC (Security Operation Center) operativo H24 del nostro partner CyberSec Services, un’azienda con numerose referenze, eccellenti competenze, certificata ISO27001:2022, ISO9001 e Partner di Google per la Sicurezza.”