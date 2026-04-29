V-Valley: partnership con K2K per la video AI nel mercato italiano

V-Valley, società del Gruppo Esprinet focalizzata nella distribuzione di Advanced Solutions, ha siglato un a partnership con K2K, azienda specializzata nello sviluppo di architetture di reti neurali per l’estrazione, la generazione dinamica e la condivisione del significato all’interno di qualsiasi flusso video, in tempo reale .

Gli obiettivi di K2K sono chiari: accelerare la penetrazione nel mercato italiano, sia nel segmento Enterprise sia nella Pubblica Amministrazione, industrializzare il modello di distribuzione delle soluzioni di intelligenza artificiale per renderle scalabili e replicabili, e posizionare K2K e la tecnologia IKM come piattaforma AI di riferimento per la realizzazion e di progetti infrastrutturali ad alta complessità.

V-Valley agisce come partner strategico di K2K attraverso l’accesso a una rete consolidata di partner Enterprise e system integrator, una struttura commerciale e tecnica dedicata e programmi di formazione e abilitazione del canale, garantendo al contempo una copertura capillare del mercato pubblico e privato e la capacità di orchestrare progetti complessi multi -stakeholder. Per V-Valley, questa partnership significa andare oltre la distribuzione di software, offrendo ai partner una piattaforma di “Video GenAI” evolutiva, capace di auto apprendere, adattarsi ai contesti operativi e dialogare con l’utente in linguaggio naturale. Una tecnologia che trasforma ogni stream video in una fonte dinamica e continua di insight strategici, abilitando nuovi modelli decisionali, ottimizzando i processi e creando valore tangibile per le organizzazioni.

L’accordo tra V -Valley e K2K prevede la distribuzione di alcune delle principali architetture di reti neurali IKM, la tecnologia proprietaria di K2K, comprensive di infrastruttura AI e design system personalizzato, con particolare focus sulle soluzioni ver ticali per l’analisi video in Smart Spaces, Industry e Data Intelligence.

L’accordo configura V -Valley come distributore strategico per il mercato italiano nel segmento Enterprise e Pubblica Amministrazione. Tra gli elementi distintivi della collaborazione figurano un programma di certificazione tecnica dedicato, attività di marketing mirate, supporto pre -sales e progettazione condivisa, un modello di delivery strutturato e una roadmap chiara per lo sviluppo del mercato.

“L’era dell’AI è definita dalla capacità di trasformare la tecnologia in soluzioni operative che migliorano i processi quotidiani. Insieme a V -Valley, collaboriamo per offrire un’intelligenza artificiale che consenta a imprese e istituzioni di valorizzare i dati, ottimizzare i processi e supportare decisioni in tempo reale. Questa collaborazione nasce con un obiettivo chiaro: rendere l’adozione dell’AI semplice, strutturata e orientata ai risultati. È un passo concreto verso una diffusione ampia, sostenibile e proficua dell’intelligenza artificiale nei contesti produttivi” dichiara Marco De Paoli, Founder & CEO, K2K.

“L’ingresso di K2K nell’ecosistema V-Valley rappresenta un passaggio chiave nell’evoluzione della nostra proposta tecnologica, segnando una svolta concreta nell’offerta di soluzioni di video analytics intelligente destinate al mercato Enterprise e public sector . Con K2K, arricchiamo il nostro portafoglio con una soluzione ad altissimo contenuto innovativo, pensata per supportare progetti complessi e ad elevata criticità, e confermiamo il nostro impegno nel mettere a disposizione del canale strumenti concreti per affrontare le sfide dell’intelligenza artificiale applicata al mondo reale” commenta Luca Casini, Country Manager di V-Valley Italia