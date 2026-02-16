Var Group acquisisce InnoTech

Var Group, Digital Integrator per i servizi e le soluzioni digitali, acquisisce al 100% InnoTech, azienda veronese e unico SAP Partner Build in Italia, specializzata nello sviluppo di soluzioni e agenti di Intelligenza Artificiale per i partner SAP.

Con un fatturato di euro 2.300.000 e un Ebitda di euro 395.000 (f.y. 31/12/2024), InnoTech affianca i partner dell’ecosistema SAP nello sviluppo di soluzioni digitali innovative e su misura orientate all’ottimizzazione dei processi, valorizzando ogni progetto in modo rapido e strutturato.

InnoTech entra a far parte del Centro di Competenza SAP di Var Group che, grazie all’integrazione di una software factory in grado di accelerare l’innovazione tecnologica delle PMI, rafforza ulteriormente la propria leadership come primo partner SAP Business One in area EMEA, con oltre 300 professionisti certificati e 40 presidi distribuiti sul territorio italiano.

I benefici dell’acquisizione di InnoTech

L’acquisizione è l’evoluzione naturale della pluriennale collaborazione tra le due realtà, che ha generato risultati significativi sia sul piano del business sia in termini di evoluzione tecnologica. Con l’ingresso di InnoTech, le Enterprise Platform di Var Group accoglieranno 27 nuove persone altamente qualificate, rafforzando ulteriormente competenze, capacità di delivery e presenza sul territorio.

InnoTech porta inoltre con sé un’innovativa piattaforma di integrazione destinata a diventare un punto di riferimento per la connessione dei sistemi e per l’adozione di agenti di intelligenza artificiale. La sua integrazione contribuirà a generare nuove sinergie e valore per tutti i partner e i clienti del Centro di Competenza Sap.

Commenti

“Siamo orgogliosi dell’ingresso di Innotech in Var Group dopo anni di stretta e proficua collaborazione; grazie a questo passaggio, integreremo un team e nuove competenze in modo naturale, generando ulteriore valore per i nostri clienti e rendendo ancora più attrattiva la nostra offerta sul mercato delle PMI”, hanno commentato Francesca Moriani, CEO di Var Group, e Fabio Falaschi Head of Enterprise Platform Var Group. “Innotech porta con sé un know-how tecnologico evoluto, fortemente legato a SAP Business One, completato di recente con lo sviluppo di diversi importanti agenti di intelligenza artificiale, mentre Var Group offre la forza di una One Company solida e presente a livello globale”.

Enrico Biolo, CEO di InnoTech, ha aggiunto: “Accompagnare InnoTech all’interno di Var Group è stata una scelta tanto naturale quanto consapevole: un’operazione sostenibile e credibile, non solo sotto il profilo industriale ma anche, e soprattutto, umano. L’anima di software factory di InnoTech, fortemente tecnologica e orientata all’innovazione, trova oggi il contesto ideale per esprimere appieno il proprio potenziale, generando valore concreto per i clienti e per l’intero ecosistema di partner con cui collabora da anni con reciproca soddisfazione”.