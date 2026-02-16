Veeam accelera la crescita del canale in EMEA con nomine strategiche

Veeam Software, la Data and AI Trust company, ha annunciato un importante rafforzamento della propria strategia di canale in EMEA con la nomina di tre nuovi leader: Nick McAlister come Channel Director UKI, Charbel Zreiby come Channel Director EMEA East e Roman Brandl come Enterprise Channel Director EMEA.

Queste nomine riflettono l’impegno continuo dell’azienda nel promuovere crescita, innovazione e valore per i clienti in tutta la regione, sotto la guida della Senior Director of EMEA Channel Sales, Kinda Baydoun.

“Veeam sta definendo un nuovo standard per il significato di partnership nel settore della data resilience”, ha dichiarato Kinda Baydoun. “Con Nick, Charbel e Roman nel team, rafforziamo ulteriormente il nostro impegno verso la trasformazione SaaS, la leadership nella data resilience enterprise e il supporto al nostro ecosistema, affinché disponga dell’innovazione e delle risorse necessarie per crescere”.

Le recenti mosse strategiche, tra cui l’acquisizione di Securiti AI e l’espansione del portafoglio SaaS Veeam Data Cloud (VDC), riflettono la visione di Veeam di un approccio sicuro, intelligente e unificato alla gestione dei dati. Mentre le organizzazioni modernizzano le proprie strategie di protezione dei dati, Veeam aiuta partner e clienti a sfruttare i vantaggi dell’innovazione basata sull’intelligenza artificiale su larga scala.

Nick McAlister porta con sé oltre 20 anni di esperienza nello sviluppo di network di partner e nella gestione dei canali enterprise in EMEA, avendo ricoperto ruoli di leadership anche in VMware.

Ha guidato programmi di canale da diversi miliardi di dollari, generando una crescita dei ricavi misurabile.

È specializzato nell’ottimizzazione delle operazioni e nello sviluppo di strategie go-to-market leader di mercato.

Charbel Zreiby vanta più di vent’anni di esperienza nel settore IT, con un focus sulle strategie di canale in Turchia, Medio Oriente e Africa. In precedenza ha ricoperto posizioni dirigenziali in Dell Technologies.

È riconosciuto per la capacità di costruire relazioni di fiducia e di realizzare iniziative di canale di successo in mercati eterogenei.

Si concentra sul coinvolgimento dei partner e sull’abilitazione dei team attraverso una leadership autentica e collaborativa.

Il percorso professionale di Roman Brandl è incentrato sul supporto ai grandi partner Pan-EMEA e sullo sviluppo del canale enterprise per i principali vendor IT.

Ha una solida esperienza nella gestione di alleanze strategiche e nell’accelerazione della crescita con i principali partner enterprise.

È impegnato a rafforzare ulteriormente la presenza e i risultati di Veeam nel segmento enterprise.

Veeam continua a ottimizzare la copertura dei partner, accelerare l’adozione di VDC e massimizzare gli investimenti in tutta la regione. Sotto la guida di Kinda Baydoun, l’azienda sta ulteriormente consolidando il proprio network di partner e offrendo soluzioni innovative in grado di rispondere alle esigenze in continua evoluzione dei clienti nell’attuale panorama digitale.

“Con l’ingresso di questi leader di canale di grande esperienza, riaffermiamo il nostro impegno verso partner e clienti”, ha concluso Kinda Baydoun. “La loro competenza sarà fondamentale per far avanzare la nostra strategia di canale, consentendoci di creare nuove sinergie e sviluppare partnership multidimensionali, in particolare attraverso un coinvolgimento più profondo con le Alliance e i GSI nel segmento enterprise. Stiamo posizionando il nostro ecosistema per un successo ancora maggiore, continuando a guidare il mercato nella data resilience enterprise e nella trasformazione SaaS”.