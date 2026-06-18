Veeam premia i migliori partner EMEA durante il Partner Advisory Council 2026 in Portogallo

Veeam Software, la Data and AI Trust Company, ha annunciato i vincitori degli EMEA Partner Awards 2026, presentati in occasione del suo annuale Partner Advisory Council, tenutosi in Portogallo dal 15 al 18 giugno.

Il Partner Advisory Council riunisce un gruppo selezionato dei partner più strategici di Veeam provenienti da Europa, Medio Oriente e Africa, con l’obiettivo di condividere insight, definire le strategie future e allinearsi sulle modalità più efficaci per supportare i clienti in uno scenario dei dati sempre più complesso e in evoluzione verso l’era dell’AI. Con le organizzazioni sempre più data-driven, il Council svolge un ruolo chiave nel promuovere la missione di Veeam di accelerare un’AI sicura e su larga scala, contribuendo a garantire che i dati siano resilienti, protetti e pronti per alimentare i sistemi di intelligenza artificiale.

“I premi riconoscono i partner che stanno registrando una forte crescita e che, allo stesso tempo, investono nelle competenze necessarie per aiutare i clienti a costruire fiducia nei dati su larga scala: dalla resilienza e dal recovery alla sicurezza, dalla governance fino alla preparazione operativa per l’AI”, ha dichiarato Kinda Baydoun, Senior Director Channel & Alliances EMEA di Veeam. “In tutta l’area EMEA, i nostri partner svolgono un ruolo fondamentale nell’aiutare le organizzazioni a garantire che i propri dati siano compresi, protetti, resilienti e utilizzabili, così da poter innovare più rapidamente senza aumentare il rischio.”

L’edizione di quest’anno si è focalizzata sull’evoluzione del ruolo dei partner come trusted advisor, service provider e architetti di moderne strategie di data resilience, in un contesto in cui resilienza dei dati e fiducia nell’AI convergono sempre più. Le discussioni hanno approfondito le dinamiche dei mercati regionali, i modelli cloud e di consumo, le esigenze del settore pubblico e delle imprese, nonché la crescente importanza di dati sicuri, conformi e recuperabili negli ambienti ibridi e multi-cloud. Il Council ha inoltre evidenziato come le organizzazioni stiano dando priorità al ripristino di dati “puliti”, alla preparazione contro il ransomware e ai controlli di governance come basi essenziali per un’adozione affidabile dell’AI.

Nell’ambito del programma, Veeam ha premiato i partner che si sono distinti per performance, innovazione e impatto sui clienti in tutta la regione EMEA, inclusi coloro che contribuiscono a ridurre il rischio informatico, rafforzare la resilienza operativa e aumentare la fiducia nei dati utilizzati per iniziative di analytics e AI.

I vincitori dei Veeam EMEA Partner Awards 2026 sono:

Il Partner Advisory Council ha inoltre confermato diversi trend chiave emergenti in tutta la regione. I clienti stanno accelerando l’adozione del cloud, attribuendo al tempo stesso crescente importanza a resilienza, sicurezza e conformità. Le organizzazioni enterprise e del settore pubblico sono sempre più alla ricerca di partner in grado di garantire risultati affidabili su larga scala, inclusa la capacità di proteggere, ripristinare e validare dati puliti e conformi, utilizzabili con fiducia per alimentare le operazioni aziendali e i progetti di AI.

“I nostri partner sono al centro del modo in cui aiutiamo i clienti a trasformare la resilienza dei dati in fiducia nei dati e nell’AI”, ha dichiarato Tim Pfaelzer, General Manager e Senior Vice President per l’area EMEA di Veeam. “Con oltre 35.000 partner a livello globale, i partner EMEA che riconosciamo in occasione del Council di quest’anno definiscono lo standard in termini di esecuzione, innovazione e fiducia dei clienti in tutta la regione. La loro leadership sta aiutando le aziende a ridurre il rischio, recuperare più rapidamente e costruire una base più solida per un’adozione sicura dell’AI. Le informazioni condivise durante questo Council influenzeranno direttamente l’evoluzione dei nostri programmi, i nostri investimenti e il nostro approccio al go-to-market. Collaborazione, semplicità e successo condiviso restano al centro del nostro modo di crescere insieme.”