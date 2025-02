Wildix: il 2024 è da record

Wildix, specialista globale nel settore delle Unified Communications and Collaboration (UC&C) alimentate dall’intelligenza artificiale, ha registrato un risultato storico per il 2024, consolidando la sua posizione di leader del mercato. Wildix continua a rivoluzionare il mercato con innovazioni basate sull’intelligenza artificiale, soluzioni verticali specifiche e un modello 100% channel-only, alimentando una forte crescita e un’espansione globale in 145 Paesi.

Una crescita globale da record nel 2024:

133% di mantenimento dei ricavi netti (NRR) , superando i benchmark del settore, grazie al forte upselling e alla soddisfazione dei clienti.

, superando i benchmark del settore, grazie al forte upselling e alla soddisfazione dei clienti. 31% di crescita dei ricavi ricorrenti annuali (ARR), dimostrando una solida domanda globale.

dimostrando una solida domanda globale. Crescita della client base del 10,07% su base annua, raggiungendo 33.500 clienti aziendali, con l’81,54% che ha adottato i servizi cloud.

su base annua, raggiungendo 33.500 clienti aziendali, con l’81,54% che ha adottato i servizi cloud. Tasso di fidelizzazione dei clienti al 94% : a dimostrazione dell’efficacia della strategia partner-first di Wildix e del continuo investimento dei clienti nelle sue soluzioni.

: a dimostrazione dell’efficacia della strategia partner-first di Wildix e del continuo investimento dei clienti nelle sue soluzioni. 24% di margine EBITDA (margine operativo lordo), che evidenzia l’eccellenza operativa di Wildix, sostenuta da una redditività costante dal 2018.

che evidenzia l’eccellenza operativa di Wildix, sostenuta da una redditività costante dal 2018. 27% di crescita degli utenti cloud globali, numero che riflette il passaggio a strategie cloud-first, che consentono alle aziende di modernizzare le operazioni, migliorare l’agilità e ottenere una comunicazione continua.

Questi risultati riflettono la forza dell’ecosistema di partner di Wildix, dove la fiducia nel suo approccio channel-first e nelle soluzioni alimentate dall’AI guida la crescita, la ritenzione e il successo a lungo termine in un mercato in evoluzione.

Wildix ha registrato una crescita stellare nei suoi mercati regionali nel 2024, grazie a team dedicati nelle vendite, marketing, ingegneria delle vendite e customer success. In particolare, l’Italia ha raggiunto una crescita del 51% dell’ARR, una performance regionale eccezionale guidata dalla crescente domanda di soluzioni UCaaS, al secondo posto in Europa solo dopo la Spagna (53%) e seguita dal Regno Unito (28%). Nelle Americhe, la crescita è stata del 41%.

“I nostri risultati per il 2024 sottolineano la forza di un approccio mirato e orientato ai partner e di un’esecuzione rigorosa,” ha dichiarato Gianluca Verlezza, Country Manager Italia di Wildix. “In Italia, la crescita è evidenziata dai numeri: l’11% di aumento degli utenti cloud e il 22% di crescita dei partner rispetto all’anno precedente. I risultati raggiunti nell’anno appena concluso, riflettono la fiducia e la collaborazione che abbiamo costruito con i nostri partner a livello globale. Guardando al futuro, siamo ben posizionati per scalare il nostro impatto e aiutare i i nostri partner a distinguersi in un mercato sempre più dinamico e competitivo”.

Il 60% della domanda di UCaaS deriva da tre settori: retail, hospitality e sanità

Un sondaggio di Wildix su oltre 1.000 professionisti del canale ha identificato il retail, hospitality e la sanità come i primi tre verticali che hanno guidato il 60% della domanda di UCaaS nel 2024 in tutti i mercati globali di Wildix. Si tratta di settori che affrontano sfide quotidiane e critiche e che Wildix, supportandoli con le sue soluzioni su misura, permette di affrontare:

Il retail ha registrato una domanda del 28% su scala globale, mentre in Italia il numero sale al 63%, classificandosi come uno dei settori a più alta richiesta. Affrontando riduzioni, carenze di manodopera e aspettative dei clienti in continua evoluzione, il retail richiede soluzioni che ottimizzino le operazioni e riducano le perdite e x-hoppers di Wildix affronta questi problemi con rilevamento dei furti alimentato dall’AI, comunicazione in tempo reale e automazione operativa.

su scala globale, mentre in Italia il numero sale al 63%, classificandosi come uno dei settori a più alta richiesta. Affrontando riduzioni, carenze di manodopera e aspettative dei clienti in continua evoluzione, il retail richiede soluzioni che ottimizzino le operazioni e riducano le perdite e affronta questi problemi con rilevamento dei furti alimentato dall’AI, comunicazione in tempo reale e automazione operativa. Il settore dell’hospitality ha registrato una domanda globale del 15% , numero che arriva al 20% in Italia (e rimane tra i settori ad alta richiesta costante), che rappresenta le aspettative crescenti degli ospiti di avere un’esperienza di alto livello e comprovare l’efficienza della forza lavoro. L’ospitalità necessita di strumenti più intelligenti. Il x-bees di Wildix offre coordinamento del team alimentato dall’AI, automazione del flusso di lavoro e coinvolgimento migliorato dei clienti, aiutando le aziende a fornire un servizio superiore.

, numero che arriva al 20% in Italia (e rimane tra i settori ad alta richiesta costante), che rappresenta le aspettative crescenti degli ospiti di avere un’esperienza di alto livello e comprovare l’efficienza della forza lavoro. L’ospitalità necessita di strumenti più intelligenti. Il offre coordinamento del team alimentato dall’AI, automazione del flusso di lavoro e coinvolgimento migliorato dei clienti, aiutando le aziende a fornire un servizio superiore. La sanità ha registrato una domanda globale del 17%, e del 13% in Italia. Affrontando sfide della produttività sul posto di lavoro, richieste di assistenza ai pazienti e preoccupazioni per la sicurezza, la sanità richiede strumenti di comunicazione avanzati. I dispositivi W-AIR Med e LifeSaver di Wildix offrono notifiche di emergenza in tempo reale, funzionalità di sicurezza con design antibatterico e geolocalizzazione, consentendo al personale di fornire migliori cure.

Con l’accelerazione dell’adozione del cloud AI-first e il mercato UCaaS che diventa sempre più commoditizzato, Wildix sta guidando la trasformazione in questi settori ad alta crescita. Fornendo soluzioni innovative e specifiche, Wildix garantisce che i suoi partner di canale abbiano gli strumenti per differenziarsi, per aiutare i clienti a crescere, garantire la sicurezza delle operazioni e, infine, migliorare l’esperienza dei clienti.

“In un mercato delle tecnologie UC ormai standardizzato, distinguersi significa aiutare i nostri partner a cogliere opportunità di alto valore”, ha dichiarato Steve Osler, CEO di Wildix. “La nostra piattaforma WMS garantisce comunicazioni sicure e senza interruzioni, mentre soluzioni come x-bees e x-hoppers aprono ai partner le porte per affrontare sfide specifiche del settore, che si tratti di trasformare le operazioni di vendita al dettaglio o di potenziare i team di vendita. Stiamo dando ai nostri partner gli strumenti per essere leader e distinguersi in un panorama competitivo”.

Wildix entra nel 2025 con un forte slancio, con l’obiettivo di rivoluzionare ulteriormente il mercato UCaaS con i prossimi lanci di prodotti, tra cui WMS 7 e integrazioni avanzate di AI, continuando ad espandere la sua presenza nei mercati emergenti.