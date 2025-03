Wildix rafforza il suo leadership team con nomine e promozioni

Wildix, fornitore di Unified Communications as a Service (UCaaS) basato sull’intelligenza artificiale al 100% channel-based, ha annunciato le nomine chiave del suo leadership team, alimentando il processo di espansione globale e innovazione tecnologica.

Dopo aver raggiunto una crescita dell’ARR del 31% e aver mantenuto un tasso di fidelizzazione dei clienti del 94%, al top del settore, Wildix sta rafforzando leadership team per accelerare l’innovazione dei prodotti basata sull’intelligenza artificiale, espandersi nei mercati ad alta crescita e migliorare ulteriormente il successo dei partner.

“Il focus di Wildix è sempre stato l’innovazione, e una forte leadership è ciò che trasforma questa innovazione in un impatto reale“, ha dichiarato Steve Osler, CEO di Wildix. “Queste nomine si basano sulle fondamenta che hanno reso Wildix un successo globale e aiutano ulteriormente i nostri partner e i loro clienti a prosperare, adattarsi e restare al comando in un mondo in cui la comunicazione non si ferma mai”.

Nomine e promozioni chiave di Wildix

Dimitri Osler nominato Chief Innovation Officer (CIO)

In qualità di co-fondatore e architetto della tecnologia di Wildix, Dimitri Osler ha trascorso oltre due decenni a guidare le innovazioni che hanno plasmato il settore UCaaS, tra cui il lancio del primo PBX integrato con WebRTC, una pietra miliare che ha cambiato il modo in cui le aziende comunicano.

Ora, in qualità di CIO, Dimitri guiderà la roadmap dell’innovazione, concentrandosi sulle tecnologie emergenti e sulle soluzioni rivoluzionarie che creeranno nuove opportunità per il settore channel. Collaborerà a stretto contatto con il dipartimento di ricerca e sviluppo, le vendite e il marketing, nonché con il nuovo CTO Vasiliy Ganchev, per identificare le iniziative chiave e portare sul mercato soluzioni ad alto impatto e pronte per i prossimi passi nel futuro.

Vasiliy Ganchev promosso a Chief Technology Officer (CTO)

Con oltre 15 anni di esperienza nel settore delle telecomunicazioni, del VoIP (Voice over IP) e dell’ingegneria del software, Vasiliy Ganchev ha svolto un ruolo fondamentale nell’evoluzione tecnologica di Wildix. In qualità di CTO, supervisionerà il rilascio di WMS 7, la piattaforma più avanzata di Wildix ad oggi, che offre funzionalità UCaaS basate su AI e GenAI. Vasiliy guiderà anche lo sviluppo di soluzioni specifiche per il settore, tra cui x-hoppers per il retail e x-bees per l’accelerazione delle vendite, che sfruttano entrambe l’intelligenza artificiale integrata per automatizzare i flussi di lavoro e sbloccare nuove opportunità di guadagno.

“Per oltre un decennio, Vasiliy Gachev è stato al centro della tecnologia di Wildix, trasformando idee ambiziose in soluzioni reali e di grande impatto”, ha dichiarato Dimitri Osler, co-fondatore di Wildix. “Entrando nel ruolo di CTO, non sta solo portando avanti quell’eredità, ma sta plasmando il futuro. La sua capacità di trasformare la complessità in semplicità e la visione in esecuzione lo ha reso un leader inestimabile. Non immagino persona migliore che possa prendere le redini e guidare il prossimo capitolo dell’innovazione basata su AI di Wildix per i nostri partner e i loro clienti”.

Roberta Terranova promossa a Chief People Officer (CPO)

Mentre Wildix continua la sua espansione globale, le persone e la cultura rimangono al centro del suo successo. Da quando è entrata a far parte di Wildix, Roberta Terranova ha trasformato le risorse umane da una funzione transazionale a una strategia globale unificata attraverso OneHR, supportando una crescita sostenuta della forza lavoro del 15% all’anno.

Nel suo ruolo ampliato di CPO, si concentrerà sul rafforzamento del coinvolgimento della forza lavoro, sulla costruzione di pipeline di leadership e sull’attrazione e la fidelizzazione di talenti di alto livello, garantendo la continua scalabilità di Wildix in un mercato internazionale in rapida crescita.

Wildix: una leadership costruita per alimentare la crescita nei prossimi step

Queste nomine di leadership rafforzano l’attenzione che Wildix pone sull’innovazione, sulla crescita incentrata sui partner e sulla fornitura di soluzioni che risolvono le sfide aziendali reali in tutti i settori.

In qualità di unico vendor europeo riconosciuto nel Magic Quadrant di Gartner per le UCaaS, Wildix continua a stabilire il punto di riferimento per la comunicazione sicura, scalabile e basata sull’AI.

Con l’imminente lancio di WMS 7, la piattaforma al centro dell’ecosistema Wildix, ogni soluzione Wildix, da x-bees a x-hoppers a Collaboration 7, otterrà funzionalità di intelligenza artificiale integrate, tra cui un assistente AI, chatbot e voicebot. Questi progressi semplificheranno ulteriormente la comunicazione, accelereranno i flussi di lavoro e miglioreranno le interazioni con i clienti, aiutando i partner e le aziende a sbloccare nuovi livelli di produttività e crescita.