Wildix sul podio delle comunicazioni unificate di Gartner

Wildix, fornitore globale di comunicazioni aziendali basate sull’intelligenza artificiale, è stata riconosciuta come Niche Player nel Magic Quadrant 2025 di Gartner per le comunicazioni unificate come servizio (UCaaS). Questo è il quinto anno consecutivo in cui Wildix è stata inclusa nel rapporto, dove rimane l’unico fornitore europeo riconosciuto.

Nell’edizione 2025, Wildix ha compiuto ulteriori progressi nella “Completezza della visione” all’interno del quadrante “Operatori di nicchia”, superando la posizione raggiunta nel 2024. Il modello di Wildix si distingue per il servizio offerto alle medie imprese, alle organizzazioni orientate alle vendite e ai settori con forte presenza sul campo. Con una solida base in Europa e un crescente slancio in Nord America, l’azienda sta rafforzando costantemente la propria presenza globale.

I miglioramenti compiuti da Wildix nell’ultimo anno

Nel corso dell’ultimo anno, Wildix ha portato avanti il proprio piano d’azione con miglioramenti che ampliano le funzionalità di collaborazione, coinvolgimento dei clienti e contact center leggero. Tra questi figurano:

Agenti AI multilingue

Chiamate con marchio nel Regno Unito, negli Stati Uniti e in Germania

Adozione di Wilma AI, che integra l’automazione degli agenti in tutto lo stack UCaaS

Miglioramenti al suo prodotto contact center leggero omnicanale, ampliando l’assistenza rivolta ai clienti

Espansione del team di ingegneri commerciali globali e lancio della Sales Academy, un programma dedicato alla vendita di UC che accelera l’onboarding dei partner e lo sviluppo delle competenze.

Le prime implementazioni evidenziano i risultati misurabili che le innovazioni Wildix sono in grado di garantire. In una recente implementazione di Wilma AI in 65 cliniche del Regno Unito, la piattaforma ha consentito ai team di:

Gestire oltre 50.000 chiamate senza perderne nessuna

Generare oltre 9 milioni di sterline in nuovo valore per i pazienti

Liberare 2.000 ore di lavoro del personale per tornare all’assistenza in prima linea

Il portafoglio di Wildix comprende x-bees per la collaborazione e il coinvolgimento dei clienti, x-hoppers per la vendita al dettaglio in prima linea e Wilma AI per l’automazione degli agenti in tutte le soluzioni. Insieme, queste offerte estendono l’UCaaS oltre l’ufficio a ogni parte della forza lavoro. La stessa piattaforma collega i team Wildix in tutte le regioni e ruoli, rafforzando la forte cultura e l’elevata fidelizzazione dei dipendenti evidenziate nel rapporto come motori della sua continua espansione globale.

Il riconoscimento arriva anche mentre Wildix si prepara per i prossimi Global Partner Days, che riuniranno i partner di tutto il mondo per allinearsi sulle strategie di crescita, condividere approfondimenti e mostrare le ultime innovazioni dell’azienda.

Dichiarazioni

“Essendo l’unico fornitore europeo nel rapporto di quest’anno con un modello esclusivo per i partner, consideriamo questo riconoscimento come la prova che stiamo rivolgendo la nostra attenzione nella giusta direzione”, ha affermato Emiliano Tomasoni, Chief Marketing Officer di Wildix. “Le comunicazioni aziendali non dovrebbero limitarsi a mettere in contatto le persone, ma dovrebbero portare a risultati misurabili. Ecco perché abbiamo creato soluzioni per i team di vendita e di prima linea che mantengono in movimento l’economia. Quando una clinica risponde a tutte le chiamate dei pazienti o un commesso serve un cliente più rapidamente, il ritorno è immediato. Questo è l’impatto che misuriamo e la visione che continueremo a perseguire”.