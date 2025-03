XM Cyber arriva in Italia, Portogallo e Spagna con Ingecom IGNITION

Ingecom Ignition, azienda del gruppo Exclusive Networks e distributore a valore aggiunto (VAD) specializzata in soluzioni di cybersecurity IT, OT/ICS, IoT e IoMT e cyber intelligence, annuncia la firma di un accordo di distribuzione per Spagna, Italia e Portogallo con XM Cyber, leader nella riduzione dei rischi e nel miglioramento della sicurezza attraverso il framework Continuous Threat Exposure Management (CTEM).

XM Cyber propone iniziative CTEM per una migliore postura di sicurezza

XM Cyber aiuta le aziende a superare le interminabili liste di vulnerabilità, concentrandosi sulla risoluzione delle problematiche più critiche per gli ambienti on-premise e cloud. Grazie a XM Cyber, i team di sicurezza delle grandi imprese possono implementare e gestire iniziative CTEM, misurare i livelli di rischio per gli asset aziendali critici, migliorare la postura di sicurezza e ridurre l’esposizione alle minacce.

XM Cyber trasforma i tradizionali programmi di gestione delle vulnerabilità in un approccio CTEM completo, in grado di scoprire vulnerabilità, identità e credenziali eccessivamente permissive, nonché errori di configurazione. La piattaforma contestualizza queste problematiche rispetto ai potenziali vettori d’attacco, le prioritizza in base al rischio per gli asset critici e mobilita i team per una risoluzione efficace e priva di rischi.

Ingecom Ignition è sicura che questa soluzione aiuterà a proteggere le reti e i dati dei propri rivenditori e clienti dalle minacce informatiche in continua evoluzione, garantendo loro la tranquillità necessaria per concentrarsi sui propri obiettivi aziendali.

Dichiarazioni

Sergio Manidi, Country Manager per l’Italia di Ingecom Ignition, afferma: “Questo accordo consente a Ingecom di ampliare il proprio portafoglio di soluzioni con una tecnologia innovativa che semplifica l’identificazione e la risoluzione proattiva dei rischi nelle infrastrutture critiche. XM Cyber offre una piattaforma unica che consente la simulazione in tempo reale degli attacchi informatici, l’analisi dei potenziali percorsi di accesso sfruttabili dagli aggressori e una visibilità continua della sicurezza negli ambienti OT, IT e cloud ibridi. L’integrazione di XM Cyber nel nostro ecosistema di vendor”, evidenzia il manager, “rafforza la nostra proposta di valore nella cybersecurity, in particolare nell’ambito della simulazione degli attacchi, un’area chiave per anticipare le minacce e migliorare la resilienza delle infrastrutture. Questa alleanza ci consente di offrire ai nostri clienti e partner una soluzione distintiva per prevenire attacchi avanzati, ridurre la superficie di rischio e garantire la protezione efficace degli asset digitali”.

Karl Buffin, VP Sales per l’Europa meridionale, LATAM e Africa di XM Cyber, aggiunge “Siamo entusiasti di collaborare con Ingecom Ignition, azienda del gruppo Exclusive Networks. In qualità di nostro partner distributivo, Ingecom supporterà la presenza regionale di XM Cyber ed incrementerà le relazioni con partner nuovi ed esistenti per stimolare la crescita del fatturato. I partner avranno accesso a un supporto completo in ambito commerciale, tecnico e di marketing, per aiutare i loro clienti a mitigare le esposizioni che rappresentano il rischio maggiore”.