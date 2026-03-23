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    Yalcin Yilmaz promosso a Chief Commercial Officer da Logitech

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    “Sono onorato di guidare la Global Commercial Organization”, ha dichiarato Yilmaz

    Yalcin Yilmaz, Chief Commercial Officer (CCO) di Logitech
    Yalcin Yilmaz, Chief Commercial Officer (CCO) di Logitech

    Logitech International ha nominato Yalcin Yilmaz come Chief Commercial Officer (CCO), con decorrenza dal 1° aprile 2026. Yilmaz, attualmente Vice President Europe & Asia Pacific Developed, succede a Quin Liu, che ha scelto di congedarsi dalla società dopo 16 anni di leadership globale.

    Yilmaz, veterano di Logitech con base a Basilea, Svizzera, ha ricoperto nel corso di 22 anni diversi ruoli all’interno dell’azienda, partendo come Key Account Manager in Svizzera fino a diventare VP Europe & Asia Pacific Developed. Nel corso della sua carriera ha contribuito alla crescita in diverse aree geografiche, ricoprendo incarichi nelle vendite, nel marketing e nella direzione generale. In particolare, insieme al suo team ha guidato il lancio di Logitech G PLAY e Logi WORK, i principali eventi annuali di brand dell’azienda.

    “Siamo grati a Quin per il contributo offerto a Logitech e per aver costruito un solido vivaio di talenti”, ha dichiarato Hanneke Faber, Chief Executive Officer di Logitech. “L’esperienza e i risultati di crescita conseguiti da Yalcin garantiranno che la nostra organizzazione globale di Sales & Marketing continui a eccellere.”

    “Sono onorato di guidare la Global Commercial Organization”, ha dichiarato Yilmaz. “Sono cresciuto in questa azienda dal 2004 e conosco bene la passione e la resilienza che caratterizzano i nostri affiatati e vincenti team. Non vedo l’ora di collaborare a stretto contatto con clienti e partner in tutto il mondo per innovare e favorire una crescita condivisa.”

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