Yalcin Yilmaz promosso a Chief Commercial Officer da Logitech

Logitech International ha nominato Yalcin Yilmaz come Chief Commercial Officer (CCO), con decorrenza dal 1° aprile 2026. Yilmaz, attualmente Vice President Europe & Asia Pacific Developed, succede a Quin Liu, che ha scelto di congedarsi dalla società dopo 16 anni di leadership globale.

Yilmaz, veterano di Logitech con base a Basilea, Svizzera, ha ricoperto nel corso di 22 anni diversi ruoli all’interno dell’azienda, partendo come Key Account Manager in Svizzera fino a diventare VP Europe & Asia Pacific Developed. Nel corso della sua carriera ha contribuito alla crescita in diverse aree geografiche, ricoprendo incarichi nelle vendite, nel marketing e nella direzione generale. In particolare, insieme al suo team ha guidato il lancio di Logitech G PLAY e Logi WORK, i principali eventi annuali di brand dell’azienda.

“Siamo grati a Quin per il contributo offerto a Logitech e per aver costruito un solido vivaio di talenti”, ha dichiarato Hanneke Faber, Chief Executive Officer di Logitech. “L’esperienza e i risultati di crescita conseguiti da Yalcin garantiranno che la nostra organizzazione globale di Sales & Marketing continui a eccellere.”

“Sono onorato di guidare la Global Commercial Organization”, ha dichiarato Yilmaz. “Sono cresciuto in questa azienda dal 2004 e conosco bene la passione e la resilienza che caratterizzano i nostri affiatati e vincenti team. Non vedo l’ora di collaborare a stretto contatto con clienti e partner in tutto il mondo per innovare e favorire una crescita condivisa.”