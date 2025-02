Zebra Technologies presenta il suo “Modern Store”

In occasione di EuroCIS, che si tiene dal 18 al 20 febbraio 2025, presso la Fiera di Dusseldorf, in Germania, Zebra Technologies Corporation, specialista mondiale della digitalizzazione e dell’automazione delle attività in prima linea, dimostrerà come il suo framework Modern Store stia rispondendo alle nuove esigenze di retailer e clienti. Sarà possibile vedere in azione soluzioni AI all’avanguardia, tra cui la suite di agenti AI Zebra Companion, oltre a scoprire la visione innovativa dell’azienda attraverso la collaborazione con il retailer europeo Mpreis.

Adottare gli Agenti AI per migliorare la Customer Experience

“I rivenditori devono ancora affrontare sfide significative: le perdite sono elevate e difficili da gestire, i conflitti minacciano le catene di approvvigionamento e è sempre più difficile da trovare manodopera. Per questo è necessaria una maggiore produttività, soprattutto in un momento in cui le aspettative dei clienti sono più alte che mai“, ha dichiarato Mark Thomson, Retail Strategy Director EMEA di Zebra Technologies.

I risultati dell’ultimo Global Shopper Study di Zebra rivelano che quasi il 90% degli addetti alla vendita al dettaglio ritiene di poter offrire una migliore esperienza ai clienti se dotati di strumenti tecnologici mobile che semplificano la comunicazione e le attività.

“Integrando soluzioni basate sull’intelligenza artificiale, come gli agenti AI, l’intelligenza artificiale vocale e la computer vision, i retailer possono affrontare le loro principali sfide: migliorare l’esperienza del cliente, aumentare la visibilità delle risorse e dell’inventario e coinvolgere al meglio gli operatori in prima linea per ottimizzarne la produttività“, ha dichiarato Mark Thomson.

Caratteristiche di Zebra Companion

Una demo esclusiva presso lo stand di Zebra Technologies mostrerà le funzionalità di Zebra Companion, sviluppato in collaborazione con clienti selezionati in Europa e Nord America. Questa soluzione sarà disponibile a partire dal secondo trimestre del 2025 per i clienti che hanno aderito al programma pilota di accesso anticipato. La suite comprende:

Knowledge agent che consente di interagire in modo conversazionale con guide e procedure operative standard (SOP) per facilitare un onboarding più rapido, fornendo agli operatori le informazioni di cui hanno bisogno, quando ne hanno bisogno.

che consente di interagire in modo conversazionale con guide e procedure operative standard (SOP) per facilitare un onboarding più rapido, fornendo agli operatori le informazioni di cui hanno bisogno, quando ne hanno bisogno. Sales agent che assiste nelle domande relative ai prodotti, fornisce informazioni in tempo reale sulla disponibilità e sui prezzi dei prodotti, oltre a fornire raccomandazioni per le attività di cross-selling e upselling durante le interazioni con i clienti.

che assiste nelle domande relative ai prodotti, fornisce informazioni in tempo reale sulla disponibilità e sui prezzi dei prodotti, oltre a fornire raccomandazioni per le attività di cross-selling e upselling durante le interazioni con i clienti. Zebra Device agent che garantisce un utilizzo e una manutenzione ottimali dei dispositivi Zebra offrendo assistenza per la risoluzione dei problemi e integrazioni di dati contestuali, riducendo i tempi di inattività dei dispositivi e assicurando la continuità delle attività retail.

che garantisce un utilizzo e una manutenzione ottimali dei dispositivi Zebra offrendo assistenza per la risoluzione dei problemi e integrazioni di dati contestuali, riducendo i tempi di inattività dei dispositivi e assicurando la continuità delle attività retail. Merchandising agent che utilizza una tecnologia avanzata di riconoscimento delle immagini direttamente sul dispositivo per valutare lo stato degli scaffali e ottimizzare i flussi di lavoro dei team in prima linea, affrontando problemi di merchandising come spazi vuoti sugli scaffali, articoli fuori posto, errori nei planogrammi, prezzi errati e segnaletica inesatta.

I compagni di viaggio di Zebra Technologies

Mark Thomson sarà affiancato da Christoph Enzinger, Head of Sales Development and Support, Mpreis per una presentazione dedicata (martedì 18 febbraio, 12:00 – 12:20 CET, Blue Stage, Hall 10 G65). Insieme illustreranno le attuali applicazioni dell’intelligenza artificiale, quale l’impatto dell’AI sulla produttività degli operatori in prima linea e come migliorerà il rilevamento delle perdite. Allo stesso tempo, mostreranno come queste innovazioni possano offrire esperienze d’acquisto in grado di soddisfare anche i clienti più esigenti.

I responsabili aziendali sono sempre più determinati ad affrontare il problema delle perdite con nuove soluzioni di intelligenza artificiale. Secondo il Global Shopper Study di Zebra Technologies, il 43% dei decisori in ambito retail in Europa dichiara di utilizzare già l’AI generativa e il 38% si affida ad analisi prescrittiva basate su AI per prevenire le perdite. Guardando ai prossimi tre anni, il 90% dei responsabili in ambito retail ritiene che l’AI generativa avrà un impatto estremamente significativo o molto significativo sulla gestione dell’inventario e sulla previsione della domanda.

Il team di esperti retail di Zebra Technologies analizzerà come i retailer possono affrontare le attuali macro-tendenze del settore sfruttando l’esperienza dei partner e l’ampio portafoglio di soluzioni software e hardware dell’azienda, tra cui la nuova soluzione di self-scanning PS30, EM45 RFID, KC50 Kiosk System e Workcloud Sync che integra in un’unica applicazione strumenti per comunicazioni testuali, vocali, notifiche e video.

Il team di Zebra Technologies sarà affiancato da circa 15 aziende rappresentanti del suo ecosistema di partner membri del programma PartnerConnect, che offrono soluzioni hardware e software complementari per il retail, contribuendo a fornire il framework Modern Store ai clienti.