Zoom rinnova il suo partner program

Zoom ha annunciato importanti aggiornamenti al suo partner program Zoom Up, introducendo un approccio più flessibile e orientato al valore, progettato per supportare meglio i partner e semplificare il percorso dei clienti.

“Il nostro precedente programma per i partner ha funzionato bene nelle fasi iniziali, ma non era costruito per scalare in linea con la diversità e la crescita del nostro ecosistema globale. Limitava la nostra capacità di riconoscere il valore completo portato dai nostri partner,” ha dichiarato Nick Tidd, Head of Global Channel GTM di Zoom. “Abbiamo visto la chiara necessità di un modello più flessibile, trasparente e basato sulle performance, che permetta ai partner di crescere con noi, rendendo allo stesso tempo più semplice per i clienti trovare la giusta competenza al momento giusto.”

Gli aggiornamenti principali del programma Zoom Up includono:

Percorsi distinti per partner Rivenditori e Agenzie: I partner verranno ora valutati attraverso percorsi dedicati e personalizzati, assicurando che misurazioni e incentivi siano coerenti con i loro specifici modelli di business.

Sistema flessibile basato sui punti: Zoom si allontana da un sistema rigido basato su checklist in favore di un modello dinamico fondato su punteggi, che permette ai partner di ottenere riconoscimenti per le attività maggiormente allineate ai loro obiettivi di business.

Periodo di valutazione annuale: Un ciclo di valutazione annuale fisso offrirà ai partner maggiore struttura e prevedibilità, consentendo loro una pianificazione più accurata dell'anno.

Segmentazione avanzata dei partner: Il programma di certificazione di Zoom Services verrà integrato all'interno di Zoom Up e combinato con le competenze di vendita esistenti. I partner verranno riconosciuti per le loro specifiche aree di competenza. Zoom definirà e illustrerà ai clienti il valore dei diversi livelli del programma e delle loro caratteristiche, permettendo alle aziende di identificare rapidamente i partner più adatti alle proprie esigenze.

Nuova dashboard del Partner Program: In arrivo a febbraio 2026, Zoom introdurrà una nuova dashboard per i partner che elimina la complessità e consente di visualizzare facilmente obiettivi e risultati raggiunti.

Le dichiarazioni dei partner

“Abbiamo costruito il nostro business sulla velocità di innovazione di Zoom, e il nuovo Zoom Up Partner Program rispecchia perfettamente questa energia. Porta ancora più trasparenza, responsabilità e slancio nel modo in cui partner come noi pianificano, operano e crescono con Zoom. Dimostra inoltre che Zoom continua ad ascoltare, adattarsi e investire nella crescita dei propri partner” .

Matt Cowell, Acceleraate, CRO & Co-Founder

“Non potete immaginare quanto sia incoraggiante vedere un vendor ascoltare i propri partner e agire concretamente sui punti dolenti che avevano creato frizioni nella relazione. La leadership di Zoom è pienamente impegnata nel canale e far parte del PAC ci permette di far sentire davvero la nostra voce”.

Matt Pingatore, Packet Fusion, CEO