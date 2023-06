Zucchetti premia i Top Partner ERP e HR. Lo fa in occasione di “InnovAction”, evento organizzato a Rimini per incontrare la propria rete distributiva specializzata sulle soluzioni ERP e/o HR allo scopo di presentare le strategie e le novità tecnologiche in ambito software e servizi. Nonché le diverse offerte per mercati verticali realizzate dalle società recentemente entrate a far parte del gruppo. Due giorni di incontri, approfondimenti e networking che hanno coinvolto oltre 900 persone, davvero soddisfatte di aver assistito e partecipato alle sessioni commerciali e tecniche organizzate dall’azienda italiana di software.

Dopo il benvenuto di Alessandro e Cristina Zucchetti, che hanno ringraziato il canale per il contributo decisivo al raggiungimento dei risultati del Gruppo Zucchetti, che nel 2022 ha registrato 1,26 miliardi di euro di ricavi, la parola è passata ai due vicepresidenti Giorgio Mini e Domenico Uggeri.

I vantaggi dell’offerta Zucchetti premia

I due responsabili, rispettivamente della BU ERP e della BU HR, hanno evidenziato i vantaggi competitivi di un’offerta come quella di Zucchetti sotto tutti i punti di vista:

completezza funzionale (oltre 1.700 soluzioni a listino per coprire tutti gli ambiti applicativi);

modalità di utilizzo (licensing o cloud, sulla base delle esigenze del cliente);

modularità e personalizzazione (tecnologia di sviluppo Zucchetti che consente anche agli stessi di partner di ‘customizzare’ il software in modo semplice e veloce);

integrazione delle applicazioni (condivisione di dati e informazioni in modo nativo);

innovazione continua (migliaia di persone esclusivamente dedicate a ricerca e sviluppo per progettare le soluzioni del futuro secondo i trend tecnologici emergenti come intelligenza artificiale, Internet of Things e Big Data).

Ruolo centrale per il canale nel modello Zucchetti

A seguire si sono alternati diversi relatori per presentare le novità delle soluzioni Zucchetti per il mondo aziendale e per la gestione del personale, sottolineando sempre il ruolo centrale del canale nel modello di vendita Zucchetti, a seconda del ruolo e degli investimenti in termini di risorse che ogni struttura si pone come obiettivo.

“Negli ultimi due anni abbiamo portato avanti una nuova organizzazione del canale – ha dichiarato il direttore commerciale Paolo Susani – trovando per ogni partner la formula più adatta per collaborare con Zucchetti, con opportunità chiare per tutti, da chi ci segue in modo strategico a chi ha un approccio più tattico sul mercato, da chi abbraccia tutta l’offerta a chi si specializza su un’unica soluzione. Anche al nostro interno, a livello commerciale, ci siamo strutturati per assecondare questo cambiamento e colgo l’occasione per ringraziare Antonio Laudato, coordinatore area manager Centro-Sud, Alberto Piacentini, coordinatore area manager Nord-Est, Angelo Zoppetti, coordinatore area manager Nord-Ovest, e tutti gli area manager per il lavoro straordinario che hanno fatto e che stanno facendo”.

Sinergia sempre più forte con i partner Zucchetti

“InnovAction ha rappresentato un momento fondamentale per fare il punto su tutta l’offerta Zucchetti in ambito gestionale – ha precisato Mario Aschiero, responsabile canale indiretto Mercato ERP – anche in considerazione delle recenti acquisizioni. Infatti, oltre alle applicazioni correlate al gestionale, come ad esempio business intelligence e analytics, tesoreria e finanza, asset management, marketing automation, abbiamo previsto delle sessioni su settori specifici quali food&beverage, manufacturing, vitivinicolo, logistica, trasporti, vetrerie, healthcare, noleggi, hospitality e fashion. La nostra intenzione è proprio quella di coprire tutte le esigenze funzionali del cliente, da quelle orizzontali a quelle più verticali, mediante una sinergia sempre più forte tra le società del gruppo e i partner Zucchetti”.

“Ampliare l’universo di soluzioni per le risorse umane è un obiettivo anche della BU HR – ha aggiunto Gianluca Zampieri, responsabile canale indiretto Mercato HR – sia mediante le attività interne di ricerca e sviluppo, sia grazie alle acquisizioni e al progetto ‘Alliance’, che prevede collaborazioni con società che realizzano software e servizi innovativi complementari alla nostra offerta, che abbiamo denominato Human Revolution proprio per quanto sia in grado di ‘rivoluzionare’ il modo di lavorare di aziende, professionisti con quattro specifiche piattaforme – HR Smart, HR Infinity, HR Project e HR Next – dedicate ai diversi target di mercato. In sostanza, dopo aver portato l’innovazione tecnologica nel mondo paghe e presenze di cui Zucchetti è leader indiscussa, migliaia di clienti hanno già scelto le soluzioni Zucchetti HR anche per gestire tutta la parte organizzativa con applicazioni per Document Management, Formazione, Safety & Security​, mobilità intelligente e sostenibilità​, HCM & Welfare, Time & Workforce”.

Davvero tanti i partner che si sono distinti

InnovAction è stata anche l’occasione per premiare, insieme agli area manager di riferimento, i Top Partner ERP e/o HR che hanno concluso il percorso di certificazione e che si sono distinti per le loro performance nel 2022, ossia:

Centro-Sud: BMB, Datalite, Elettrosystem Ragusa, HR Sud, Polo Informatico, Progress Group, Project++, Sms Engineering, Terasoft, Upsystems, Zucchetti Centro Sistemi, Zucchetti Systema.

Nord-Est: Alpha Sistemi, Asia, Blutec, Cata1, Evotre, Giga, Infodati, Infoservice, Ithesia Group, Naviger, Pentasoft, Tecnodata.

Nord-Ovest: 3Service, Albatro Software & Consulting, BT Datasoft, EOS Informatica, Format, Guttadauro, HRNET, HRZ Milano, Itacom, Joker, Maer Informatica, NB System, Progetto HR, SA Servizi Associati, Sabicom, Sage Sistemi, TOP3, Technology Partners Italia, Veridian, Z1, Z-Lab.