Zyxel Networks ottiene conformità RED EN 18031

Zyxel Networks, specialista nelle soluzioni di networking sicuro e cloud con intelligenza artificiale integrata, annuncia di aver ottenuto la piena conformità della propria gamma di prodotti wireless ai requisiti di cybersicurezza stabiliti dalla Direttiva Europea sulle Apparecchiature Radio (RED) EN 18031. Dalle soluzioni di accesso wireless e router sicuri ai router mobili, i prodotti Zyxel Networks soddisfano ora i rigorosi criteri previsti dalla normativa, a tutela dei dati e della privacy delle piccole e medie imprese a livello globale.

Normativa non negoziabile

Per rafforzare la sicurezza digitale nell’Unione Europea, la conformità agli standard EN 18031 è ora obbligatoria per tutte le apparecchiature radio e wireless vendute nel territorio comunitario. Questa normativa rappresenta una svolta storica, ponendo la cybersicurezza sullo stesso piano della sicurezza elettrica ed elettromagnetica. Con oltre 30 requisiti specifici – tra cui secure boot, controllo degli accessi, integrità degli aggiornamenti software e monitoraggio del traffico – EN 18031 è stata progettata per innalzare i livelli di protezione di utenti, dati e reti.

Sicurezza integrata

Zyxel Networks è tra i primi vendor del settore a dimostrare la conformità dell’intero portafoglio, offrendo a partner e clienti la certezza che i suoi prodotti wireless si basano su un approccio proattivo di sicurezza integrata by design.

Questo traguardo si inserisce in un impegno più ampio nei confronti dei principi Secure by Design. In quanto parte di Zyxel Group, Zyxel Networks supporta infatti l’adesione del Gruppo all’iniziativa Secure by Design promossa dalla U.S. Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA). In linea con tali principi, Zyxel è stata la prima al mondo a introdurre l’autenticazione a più fattori (MFA) per gli utenti di access point remoti tramite la funzione Secure WiFi. Inoltre, Zyxel Group è l’unica azienda del segmento SMB riconosciuta come CVE Numbering Authority (CNA) con il più alto livello di accreditamento, un traguardo che evidenzia la sua responsabilità nella divulgazione e risoluzione tempestiva delle vulnerabilità di sicurezza.

Zyxel Networks: conformità trasparente e responsabile

“La sicurezza è da sempre al centro del nostro modo di progettare e offrire soluzioni di networking”, dichiara Ken Tsai, Presidente di Zyxel Networks. “Accogliamo con favore la decisione dell’UE, che rispecchia la nostra visione di lungo periodo: proteggere clienti e partner. Questa normativa alza l’asticella per l’intero settore, rafforzando la resilienza delle infrastrutture digitali non solo in Europa, ma a livello globale”.

Con questa conformità anticipata, Zyxel Networks ribadisce la propria missione: offrire soluzioni sicure, affidabili e ad alte prestazioni, in grado di supportare le PMI in uno scenario di minacce sempre più complesso.