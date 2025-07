Zyxel Networks semplifica la connettività remota sicura grazie all’integrazione con Tailscale

Zyxel Networks, fornitore di soluzioni di cloud networking sicure e basate sull’intelligenza artificiale, ha annunciato una nuova partnership con Tailscale, la principale piattaforma di connettività identity-native. Grazie a questa integrazione, i firewall Zyxel Networks della serie USG FLEX H offrono una connettività VPN semplificata, scalabile e sicura, permettendo a piccole imprese e utenti avanzati di creare facilmente reti private peer-to-peer, senza costi aggiuntivi.

Ora disponibile sui firewall della serie USG FLEX H di Zyxel Networks con uOS v1.32 e successivi, la rete mesh VPN WireGuard basata su Tailscale è completamente integrata nell’interfaccia di gestione del firewall. Una volta abilitata, gli utenti possono configurare l’accesso remoto sicuro in pochi minuti, senza dover ricorrere a configurazioni complesse.

Esperienza VPN semplificata

I firewall USG FLEX H supportano ora una suite completa di protocolli VPN, compresi IPSec, SSL e WireGuard, per garantire la sicurezza di un maggior numero di scenari e dispositivi. L’integrazione di Tailscale consente un’esperienza di configurazione semplificata, che non richiede la configurazione del server né il port forwarding. I dispositivi possono connettersi automaticamente alla rete privata con pochi semplici clic, rendendo il processo accessibile anche a chi ha un’esperienza di rete minima.

Controllo dell’accesso protetto

Con l’integrazione di Tailscale, gli utenti del firewall possono creare una rete mesh peer-to-peer in cui i dispositivi comunicano direttamente tra loro tramite tunnel crittografati, evitando il passaggio attraverso un server centrale. Questa architettura riduce la latenza, aumenta le prestazioni e si adatta in modo efficiente alla crescita delle aziende. Inoltre, il servizio supporta un’ampia gamma di sistemi operativi, tra cui Windows, macOS, Linux, iOS e Android, nonché dispositivi embedded e servizi cloud. Ciò consente agli utenti del firewall di estendere la protezione VPN a tutti i principali endpoint, compresi i dispositivi mobili e gli ambienti BYOD.

Per una maggiore comodità e sicurezza, gli utenti possono accedere a Tailscale utilizzando i loro identity provider esistenti, come Google Workspace, Microsoft Entra ID (Azure AD), Okta, OneLogin o JumpCloud. L’autenticazione a più fattori (MFA) può essere implementata anche attraverso questi account, fornendo un ulteriore livello di protezione e semplificando al contempo il controllo degli accessi e la gestione degli utenti.

“Le VPN sono essenziali per la protezione dei dati e il supporto delle forze lavoro ibride, ma spesso sono troppo complesse per le organizzazioni più piccole con risorse IT limitate”, ha dichiarato Ken Tsai, Presidente di Zyxel Networks. “Questa integrazione offre ai nostri clienti un modo più semplice, veloce e intelligente per attivare connessioni sicure su tutti i loro dispositivi, ovunque si trovino”.

“Le VPN sono viste spesso come lente, complicate da configurare e difficili da gestire. Abbiamo creato Tailscale per risolvere questi problemi e ora siamo entusiasti di portare questa semplicità a un pubblico più ampio grazie alla nostra partnership con Zyxel Networks”, ha dichiarato Avery Pennarun, cofondatore e CEO di Tailscale. “La presenza di Zyxel Networks nel mercato delle PMI ci consente di aiutare molti più team, di dire addio ai problemi delle VPN e di tornare a lavorare in modo sicuro”.