9PX Gen2: il nuovo UPS di Eaton offre efficienza leader di mercato

Eaton, azienda specializzata nella gestione intelligente dell’energia, annuncia il lancio del nuovo UPS 9PX Gen2 da 5-11kW, un prodotto che arricchisce la già collaudata gamma di soluzioni 9PX, grazie a innovazioni tecnologiche avanzate e ottimizzazioni che mettono il cliente al centro. 9PX Gen2 offre la migliore gestione dell’alimentazione e garantisce il backup dalla batteria per le apparecchiature critiche in ambienti data center, IT distribuito, reti edge, armadi di rete e sale server.

UPS9PX Gen2: risparmio energetico ed efficienza leader di mercato

Christophe Jammes, DPQ Product Line Manager di Eaton, ha dichiarato: “Il nostro più recente UPS offre un’efficienza leader di mercato, pari a fino al 97,2% nel modello da 11kW, grazie a innovativi componenti in carburo di silicio (SiC), che permettono non solo di consumare meno energia, con conseguente risparmio sui costi delle bollette, ma anche di ridurre le emissioni. Per quanto riguarda l’ingombro fisico, il 9PX Gen2 è un UPS compatto all’avanguardia che garantisce 11kW in appena 4U. Con certificazione Energy Star, inoltre, offre una densità di potenza dell’11% superiore e occupa il 33% di spazio in meno rispetto al modello precedente”.

Ogni UPS 9PX Gen2 dispone di una scheda di rete Gigabit dotata di protezione contro le minacce informatiche, che consente di configurare, gestire e aggiornare da remoto e in modo semplice l’intera gamma di UPS, con possibilità di integrazione nella suite Brightlayer Data Center di Eaton.

Caratteristiche principali dell’UPS 9PX Gen2

Parlando delle caratteristiche uniche del prodotto, Christophe Jammes ha commentato: “Riteniamo essere una ‘novità assoluta’ dell’UPS la flessibilità delle prese ‘combo’ C39, che consente di collegare in modo sicuro sia i cavi di alimentazione C14 che C20, eliminando così le difficoltà legate alla definizione del numero esatto di prese C13 (10A) e C19 (16A) necessarie”.

L’analisi predittiva permette di identificare con precisione il momento ideale per la sostituzione della batteria, tramite la comoda e rapida funzione “hot swap”, prevenendo così tempi di inattività imprevisti e spese superflue dovute a un’eventuale sostituzione anticipata. La ricarica ottimizzata con tecnologia ABM+ contribuisce, inoltre, all’incremento del ciclo di vita delle batterie fino al 50%.

L’UPS 9PX Gen2 è coperto da una garanzia di tre anni sui componenti elettronici e di due anni sulle batterie (estendibile a tre anni completi previa registrazione). È inoltre possibile estendere la copertura della garanzia fino a sette anni, per ulteriore supporto e protezione.