Accelerazione globale: quali settori stanno correndo più velocemente?

Il tessuto economico globale è in perenne cambiamento, un incessante divenire che spinge imprese e investitori a scrutare i mercati per trovare nuovi spunti di innovazione e cavalcare i trend più redditizi e lungimiranti. Ma non tutti i settori hanno la stessa capacità di innovazione: dall’alba del nuovo millennio solo alcuni comparti hanno dimostrato una vitalità straordinaria, ridisegnando mercati e abitudini.

A distanza di 25 anni alcuni di questi continuano a offrire prospettive di espansione ragguardevoli, altri sono spariti nel nulla, lasciando il posto a nuove industrie e segmenti di mercato che fino a qualche decennio fa sembravano futuristici e irraggiungibili. Ma quali sono i settori più promettenti nel 2025? Vediamolo insieme.

Il dominio incontrastato della tecnologia

La tecnologia è la colonna vertebrale dell’innovazione, ha trasformato radicalmente il nostro modo di vivere, comunicare e operare. Basta pensare che il numero di utenti di Internet nel mondo è esploso da circa 360 milioni nel 2000 a oltre 5 miliardi nel 2024, mentre gli smartphone in uso superano i 6,8 miliardi.

L’Intelligenza Artificiale (IA) rappresenta una delle frontiere più avanzate della tecnologia. Nata concettualmente negli anni Cinquanta, l’IA ha compiuto passi da gigante, evolvendo attraverso le reti neurali ispirate al cervello umano fino al deep learning, che le consente oggi di analizzare immense moli di dati e riconoscere pattern complessi. Strumenti basati su IA generativa, come ChatGPT, hanno svelato al grande pubblico la capacità di creare contenuti originali e interagire in linguaggio naturale, ma in realtà le potenzialità dell’IA vanno ben oltre e si estendono in pressoché ogni settore.

Secondo stime del McKinsey Global Institute l’impatto economico globale dell’IA potrebbe oscillare tra i 13 e i 15 trilioni di dollari entro il 2030, prefigurando una vera e propria rivoluzione industriale. Questa ondata tecnologica ha aperto le porte a nuovi progetti e semplificato la creazione di immagini, video, gamification e molto altro.

Allo stesso tempo però l’uso massivo dell’IA ha aumentato il rischio di truffe, diffusione di fake news e fenomeni di phishing online. Con l’evoluzione dei large language models su cui si basano le piattaforme di IA, creare e diffondere notizie false (anche supportate da video che ritraggono politici e personaggi pubblici) è più semplice che mai.

Lo stesso vale per la clonazione di siti internet: replicare graficamente un portale per rubare i dati degli utenti sta diventando fin troppo semplice per i cybercriminali. Questo genere di trappole informatiche possono riguardare ogni settore ma il rischio aumenta quando si tratta di portali strettamente connessi con il credito e l’uso di carte di pagamento: e-commerce, enti bancari, piattaforme di gioco, società finanziarie che erogano prestiti e finanziamenti.

Per arginare il problema e garantire massima sicurezza agli utenti, i siti più autorevoli stanno implementando al loro interno nuovi sistemi di sicurezza che sfruttano l’IA e monitorano il web alla ricerca di eventuali “siti clone”. Ma per il momento, la prima difesa per l’utente rimane la prudenza: attivare controlli di sicurezza in due fattori su tutti gli account, verificare la credibilità dei siti su comparatori e piattaforme specializzate negli specifici settori (come Facile.it e imiglioricasinoonline.net), attivare la tecnologia 3D Secure su tutte le carte di pagamento.

Verosimilmente lo scenario cambierà di nuovo tra qualche anno, quando le prospettive tecnologiche saranno ulteriormente amplificate da discipline come il quantum computing (che promette una potenza di calcolo inaudita) e dall’espansione delle reti 6G, destinate a ridefinire gli standard di connettività.

Sanità: innovazione al servizio della salute

Parallelamente, il settore sanitario ha conosciuto un’evoluzione prodigiosa, spinta dai progressi in ambito medico e tecnologico che hanno contribuito a un incremento dell’aspettativa di vita su scala globale. La ricerca e l’innovazione si concentrano su aree di frontiera come la medicina personalizzata, che mira a terapie calibrate sul singolo individuo.

Un altro segmento medico-sanitario con grandissimo potenziale è la terapia genica, capace di correggere difetti genetici alla radice, mentre l’immuno-oncologia sfrutta il sistema immunitario per combattere i tumori. In questi ambiti, realtà industriali di spicco, anche europee, detengono posizioni di avanguardia.

Allo stesso tempo la biotecnologia, con strumenti rivoluzionari come l’editing genetico CRISPR, sta aprendo orizzonti terapeutici prima inimmaginabili. Altrettanto significativa è l’ascesa della salute digitale: la telemedicina, i dispositivi indossabili per il monitoraggio costante dei parametri vitali e l’impiego dell’Intelligenza Artificiale nella diagnostica e nella definizione dei percorsi di cura stanno trasformando l’assistenza. Con stime che prevedono una crescita del mercato della salute digitale a oltre 500 miliardi di dollari entro il 2026.

E-commerce, verso l’esperienza immersiva

Il commercio elettronico ha letteralmente sovvertito le logiche della vendita al dettaglio, diventando un pilastro dell’economia mondiale. Se nel 2000 il fatturato globale era di appena 30 miliardi di dollari, nel 2010 aveva già raggiunto i 572 miliardi, con proiezioni che indicano un valore di circa 7.400 miliardi di dollari entro il 2025.

La pandemia ha impresso un’ulteriore, formidabile accelerazione a questa tendenza. L’evoluzione è stata supportata da infrastrutture sempre più performanti, dalla diffusione della banda larga e del 4G alla predominanza degli acquisti via smartphone, che nel 2021 rappresentavano quasi i tre quarti del fatturato totale. La fiducia dei consumatori è stata altresì rafforzata da sistemi di pagamento sicuri.

Oggi, l’e-commerce si muove verso confini esperienziali: la personalizzazione è un imperativo (il 91% dei consumatori la predilige), la sostenibilità un valore dirimente (il 65% degli acquirenti online vi presta attenzione) e l’integrazione di tecnologie come la realtà aumentata e la realtà virtuale promette di assottigliare il confine tra shopping fisico e digitale.

Anche il social commerce, con piattaforme che integrano funzionalità di acquisto diretto, sta guadagnando terreno, con un volume di mercato globale che nel 2021 si attestava a 492 miliardi di dollari.

Telecomunicazioni, l’infrastruttura abilitante della società digitale

Fondamentale per sostenere la digitalizzazione pervasiva è il settore delle telecomunicazioni, protagonista di una metamorfosi radicale negli ultimi venticinque anni. Dall’era del 2G si è passati al 3G che ha inaugurato l’Internet mobile, per poi approdare al 4G, che ha spianato la strada allo streaming e ai social media fino al 5G, essenziale per lo sviluppo dell’Internet of Things (IoT). Questa evoluzione ha generato un’esplosione nel volume di dati: nel 2021, a livello mondiale, si sono prodotti circa 85 zettabyte, cifra destinata a salire a circa 284 zettabyte entro il 2027.

Emergono così nuove aree di affari dal potenziale immenso: il cloud computing, valutato 445 miliardi di dollari nel 2021, l’IoT, con una previsione di 27 miliardi di dispositivi connessi entro il 2025, e la continua espansione della fibra ottica. Le prospettive future vedono un ruolo crescente dell’IA per l’ottimizzazione delle reti, una maggiore automazione e un focus crescente sull’efficienza energetica.

Energie rinnovabili: una transizione imprescindibile

La crescente consapevolezza ambientale e gli obiettivi climatici globali, come quelli sanciti dall’Accordo di Parigi e dal Green Deal europeo, hanno impresso una spinta formidabile al settore delle energie rinnovabili.

Il solare fotovoltaico ha vissuto un autentico boom: la potenza globale installata è passata da 1,5 gigawatt (GW) nel 2000 a oltre 800 GW nel 2022, grazie a una drastica riduzione dei costi degli impianti (circa -85% dal 2010). Similmente, l’energia eolica ha visto la sua potenza installata moltiplicarsi per 44 tra il 2000 e il 2022, superando i 743 GW, con una notevole crescita del segmento offshore.

Cruciale per garantire la stabilità della rete è lo sviluppo delle tecnologie di stoccaggio, in particolare le batterie agli ioni di litio, i cui costi sono crollati del 90% tra il 2010 e il 2020, e le soluzioni basate sull’idrogeno. Innovazioni come l’agrivoltaico, che combina produzione agricola ed energetica, aprono scenari interessanti.

Secondo il World Economic Forum, entro il 2030 si prevede che solare ed eolico copriranno il 50% del fabbisogno energetico mondiale, rendendo questa transizione non più un’opzione, ma una necessità.

Cybersecurity e Blockchain sempre più cruciali

L’inarrestabile digitalizzazione porta con sé una sfida imprescindibile: la sicurezza dei dati e delle infrastrutture. La cybersecurity è divenuta un settore critico, considerando che, secondo Cybersecurity Ventures, entro il 2031 si stima un attacco informatico ogni 11 secondi, con un costo globale della criminalità informatica che potrebbe superare i 10,5 trilioni di dollari all’anno.

Parallelamente la tecnologia blockchain, inizialmente associata alle criptovalute, sta emergendo come soluzione robusta per garantire trasparenza, tracciabilità e sicurezza in svariati ambiti, dalla catena di approvvigionamento al voto elettronico, fino alla gestione dei dati sanitari, promettendo ecosistemi digitali più sicuri e decentralizzati.

Come cavalcare l’onda della crescita

Navigare questo scenario di rapida trasformazione richiede alle imprese una mentalità proattiva e una visione strategica. Per capitalizzare le opportunità offerte da questi settori in fermento, diventa fondamentale investire nella formazione continua dei propri collaboratori, per sviluppare le competenze necessarie ad affrontare le sfide del domani.

Altrettanto cruciale è creare partnership strategiche con start-up innovative e attori tecnologici all’avanguardia, per accelerare l’adozione di nuove soluzioni. Infine, integrare la sostenibilità non solo come imperativo etico ma come motore di innovazione nei propri modelli di business si rivelerà un fattore competitivo determinante.

Del resto i settori che guidano la crescita economica stanno plasmando il domani. Il loro dinamismo attuale, alimentato da un flusso costante di innovazioni, delinea un orizzonte ricco di sfide ma, soprattutto, di immense opportunità per chi saprà interpretare i segnali del cambiamento e cavalcare l’onda della crescita con agilità e lungimiranza.