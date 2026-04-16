Accentum Clip: i nuovi auricolari open-ear wireless di Sennheiser

Sennheiser amplia la famiglia ACCENTUM con ACCENTUM Clip, le nuove cuffie open-ear wireless pensate per chi vuole vivere la propria musica senza isolarsi dal mondo. Coniugando suono ad alta fedeltà, stile discreto e tecnologia intelligente, le nuove ACCENTUM Clip portano l’esperienza sonora Sennheiser a un livello tutto nuovo di libertà e comfort.

Grazie ai driver dinamici da 12 mm e a oltre 80 anni di esperienza audio, ACCENTUM Clip offre un suono potente, definito e ricco di dettagli: bassi profondi, medi chiari e alti brillanti per un’esperienza sempre equilibrata. La tecnologia Dynamic EQ adatta automaticamente la risposta in frequenza al volume, mentre la funzione Sound Check dell’app Smart Control Plus consente di personalizzare la resa secondo i propri gusti.

Il design open clip abbraccia delicatamente l’orecchio per una vestibilità stabile e quasi impercettibile, ideale per tutto il giorno — dalle call di lavoro alle corse in città. Ogni auricolare funziona in modo indipendente, con comandi touch intuitivi e Bluetooth 6.0 multipoint per collegare due dispositivi contemporaneamente. Le chiamate restano sempre nitide grazie alla riduzione del rumore AI, che isola la voce anche in ambienti rumorosi.

Aperti al mondo, ma chiusi ai curiosi: la speciale geometria acustica e il sistema di smorzamento interno impediscono la dispersione sonora, mantenendo la musica privata e senza interferenze.

Con fino a 36 ore di autonomia e certificazione IP54, ACCENTUM Clip accompagna ogni momento della giornata, in città come in movimento.

Le nuove ACCENTUM Clip di Sennheiser ridefiniscono l’ascolto quotidiano: un suono potente, naturale e consapevole, pensato per chi non vuole scegliere tra la musica e la vita che lo circonda.