Acer for Education rinnova il proprio impegno per il benessere degli studenti

Per l’edizione del BETT 2026, Acer for Education rinnova il proprio impegno per migliorare il benessere degli studenti, incentivare la didattica interattiva e offrire prodotti modulari facilmente riparabili, con risparmio di costi e sprechi.

Da quest’anno, per tutti i prodotti dedicati alla scuola senza esclusioni, Acer for Education garantisce la certificazione TÜV Low Blue Light per ridurre l’emissione di luce blu e contribuire a limitare l’affaticamento visivo. La tecnologia dedicata Acer User Sensing presenta le funzioni come Break Reminder, Screen Distance Reminder e Auto-lock intelligente, pensate per favorire pause regolari, una corretta distanza dallo schermo e un uso più consapevole del dispositivo, sia per studenti sia per insegnanti.

A queste novità legate al digital wellbeing si aggiungono quelle sui dispositivi destinati agli alunni delle scuole primarie per migliorare l’interattività come la seconda fotocamera integrata sulla tastiera. Una soluzione che consente di scattare foto e registrare video direttamente dal dispositivo, senza ricorrere allo smartphone, facilitando la documentazione di progetti, esperimenti e attività laboratoriali.

Per quanto riguarda la sostenibilità, Acer si è orientata verso un design sempre più modulare, al fine di ridurre tempi e costi di riparazione, rendendo i dispositivi più longevi e riducendo notevolmente l’impatto ambientale. L’obiettivo è quello di offrire un prodotto che sia il più completo e versatile possibile, per questo l’azienda ha scelto di estendere al settore education la Serviceable IO Ports, che consente di sostituire più facilmente le porte USB posizionate sul lato dei Chromebook senza dover cambiare l’intera scheda madre.

“Queste novità — spiega Roberto Rosaschino Sr Business Manager Education and Sustainability Acer EMEA — vengono condivise nel percorso Education di Acer, sviluppato anche in collaborazione con European Schoolnet, che permette di ampliare il concetto di “digital wellbeing” per abbracciare una visione più ampia che combina all’uso responsabile della tecnologia le esperienze sociali e l’attenzione alla salute degli studenti. La tecnologia così diventa ancora di più uno strumento user-centric, adattabile e al servizio delle persone”.

Con questa nuova generazione di dispositivi education, Acer for Education si pone l’obiettivo di offrire tutti gli strumenti e le soluzioni affinché le scuole possano usare la tecnologia in modo consapevole, equilibrato e coerente con il proprio progetto educativo.