Acer presenta i notebook Nitro e Swift con i più avanzati processori AMD Ryzen 7000 Series

Acer ha annunciato i nuovi portatili gaming Nitro 16 e Nitro 17 e il nuovo notebook Swift Go 14 alimentati da processori AMD Ryzen Serie 7000. I nuovi portatili Acer Nitro, progettati per offrire ai casual gamer (e non solo) un nuovo livello di esperienza di gioco, ancor più coinvolgente, sono dotati di display con risoluzioni WUXGA/WQXGA da 16 pollici o FHD/QHD da 17,3 pollici, e contano su una nuova pasta termica a liquid metal per abbattere le temperature della CPU. Swift Go 14 affianca al nuovo processore, un display OLED ricco di colori ed una miglior batteria che dura a lungo, il tutto in un nuovo design sottile e leggero.

I nuovi processori mobile AMD Ryzen offrono prestazioni ottimizzate e una moltitudine di soluzioni che migliorano l’esperienza d’uso. Sfruttando la nuova architettura core “Zen 4”, i giocatori e i lavoratori agili possono contare su prestazioni elevate, per una produttività e un’efficienza energetica eccezionali. Incorpora anche il processore di sicurezza Microsoft Pluton, per un ulteriore livello di difesa contro gli attacchi più sofisticati.

Inoltre, alcuni modelli selezionati sono dotati del primo motore AI dedicato al mondo su processore x86, la tecnologia Ryzen+AI di AMD, per effetti video straordinari come la correzione del contatto visivo tramite webcam.

Acer Nitro 16

Il notebook gaming Nitro 16 (AN16-41) da 16 pollici ha un display WUXGA o WQXGA aggiornato con una frequenza di aggiornamento di 165 Hz e un’area dello schermo superiore del 5% rispetto al modello precedente. Grazie alle GPU NVIDIA GeForce RTX 40 Series Laptop, supporta anche NVIDIA Advanced Optimus[i] che consente ai giocatori di passare senza problemi dalla grafica integrata a quella discreta. Gli utenti possono apprezzare un’esperienza visiva coinvolgente e ricca di colori grazie al supporto del 100% della gamma colori sRGB e a un rapporto schermo/chassis dell’84%, oltre a integrare un ampio touchpad da 125,0mm x 76,7mm e una tastiera retroilluminata RGB a 4 zone.

Acer Nitro 17

Il Nitro 17 (AN17-41) adotta i più recenti processori AMD Ryzen 7000 Series e le GPU NVIDIA GeForce RTX 40 Series in una scocca sottile ma solida. Il display da 17,3 è disponibile sia in versione FHD con frequenza di aggiornamento di 144 Hz o 165 Hz, sia in versione quadHD ad alta definizione (QHD) con frequenza di aggiornamento di 165 Hz, supportata da un rapporto schermo/chassis dell’81% per una grafica straordinaria. L’ampio spazio dedicato al gaming è completato da un generoso touchpad (125,0 mm x 81,6 mm) e da una tastiera retroilluminata RGB a 4 zone che farà esaltare tutti i giocatori.

I due dispositivi Acer Nitro sono dotati di memoria RAM DDR5 a 4800 MHz fino a 32 GB e fino a 2 TB di memoria PCIe Gen 4, per consentire a giocatori e creatori di contenuti di spaziare tra più applicativi contemporaneamente. I portatili utilizzano due ventole, quattro uscite per le ventole posizionate strategicamente ai lati e sul retro, una presa d’aria nella parte superiore e un supporto ulteriore tramite una nuova pasta termica a liquid metal così da abbattere le temperature. Sono inoltre integrati il software NitroSense e una chiave NitroSense, che consente agli utenti di monitorare le temperature della piattaforma, di regolare la velocità delle ventole e le impostazioni generali per mantenere l’hardware alle condizioni ottimali. I giocatori possono immergersi completamente nel gioco e nello streaming grazie alla fotocamera HD, ai due microfoni e ai due altoparlanti con DTS:X Ultra per un audio nitido.

I notebook gaming AMD offrono anche una gamma completa di opzioni per la connettività con una porta HDMI 2.1, un lettore di schede microSD, USB 2.0, Thunderbolt 4, una porta display USB3.2 Gen 2 di tipo C con News Release supporto Power Delivery e due porte USB 3.2 Gen 2, una delle quali consente la ricarica offline. Ogni modello è dotato di Intel Killer LAN E2600G ed è abilitato a Intel Killer Wi-Fi 6E, che offre una maggiore larghezza di banda e una migliore connettività per le connessioni cablate e senza fili. Entrambi i portatili includono anche un mese di Xbox Game Pass o PC Game Pass, per accedere a centinaia di giochi per PC di alta qualità. Acer Swift Go 14 – nuovo modello sottile e leggero con straordinario display OLED Il nuovo Acer Swift Go 14 (SFG14-42) ha un design sorprendentemente leggero, con bordi definiti e linee che si adattano all’aspetto elegante della famiglia Swift.

L’elegante chassis in alluminio da 14,9 mm, con un rapporto schermo/corpo del 90% e cornici laterali ultrasottili, misura solo 4,15 mm e pesa meno di 1,3 kg. Combina i più recenti processori AMD Ryzen serie 7000 con uno straordinario display OLED con rapporto 16:10 e una frequenza di fotogrammi di 120 Hz, per garantire la massima produttività in movimento. I display luminosi e vivaci dello Swift Go 14 si spingono fino ad una luminosità di picco di 500 nit, vantano una gamma cromatica DCI-P3 al 100% e certificazione VESA DisplayHDR True Black 500. Il dispositivo è dotato di un pannello OLED da 14 pollici 2,8K con risoluzione 2880×1800, certificazione TÜV Rheinland Eyesafe, tastiera retroilluminata e touchpad OceanGlass, che offre una sensazione tattile simile al vetro. Swift 14 Go mette a disposizione agli utenti ottime prestazioni e una batteria che dura tutto il giorno, fino a 9,5 ore, rendendolo una scelta ideale per chi si sposta molto.

Per supportare il potente hardware c’è un sistema di raffreddamento a doppia ventola TwinAir di Acer, le doppie heat pipe in rame D6 e la tastiera con prese ad aria che mantengono le temperature basse e garantiscono agli utenti una produttività prolungata. Nonostante il design ultrasottile, Swift Go 14 è in grado di offrire una selezione completa di porte, tra cui USB Type-C, HDMI 2.1 e un lettore di schede MicroSD. Inoltre, supporta fino a 2 TB di SSD PCIe Gen 4 e fino a 16 GB di memoria LPDDR5 per tutte le esigenze di archiviazione. La webcam a 1440p con tecnologia Acer Temporal Noise Reduction (TNR), abbinata alla tecnologia Acer PurifiedVoice™ con riduzione del rumore AI e all’affidabile Wi-Fi 6E, mantiene il portatile connesso per una migliore esperienza di streaming e videochiamata.