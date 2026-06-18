AI desktop ASUS ExpertCenter arriva sul mercato

ASUS ha reso disponibile ASUS ExpertCenter Pro ET900N G3, un supercomputer AI deskside di nuova generazione progettato per portare le prestazioni AI di livello data center direttamente in azienda e sulle scrivanie di sviluppatori, ricercatori e data scientist. Basato su NVIDIA GB300 Grace Blackwell Ultra Desktop Superchip e architettura NVIDIA DGX Station GB300, ExpertCenter Pro ET900N G3 offre capacità di calcolo AI eccezionali, una memoria coerente di grande capacità e un’infrastruttura AI di livello enterprise in formato deskside. È, inoltre, già previsto in futuro il supporto per sviluppo AI e di ambienti agentici basati su Windows.

Data l’attuale rapida diffusione dell’AI in tutti i settori, le organizzazioni hanno sempre più bisogno di un’infrastruttura AI locale potente, in grado di supportare training su larga scala, inferenza e flussi di lavoro agentici autonomi senza dipendere esclusivamente dal cloud. ExpertCenter Pro ET900N G3 risponde a queste crescenti richieste consentendo alle aziende di beneficiare di funzionalità AI avanzate in locale, assicurando maggiore controllo, latenza ridotta, costi operativi prevedibili e una più solida tutela della sicurezza dei dati.

Progettato per lo sviluppo AI di nuova generazione

ExpertCenter Pro ET900N G3 è stato realizzato per supportare gli attuali carichi di lavoro AI, dal fine-tuning di Large Language Model (LLM) e AI generativa fino all’AI fisica, al deep learning e agli agenti AI autonomi. Grazie al superchip NVIDIA GB300 Grace Blackwell Ultra Desktop e alla tecnologia di interconnessione ad alta larghezza di banda NVIDIA NVLink-C2C, il sistema consente un accesso coerente alla memoria ad alta velocità per l’elaborazione AI accelerata.

Con 748 GB di memoria unificata coerente, ET900N G3 consente a sviluppatori e ricercatori di lavorare in locale con modelli AI di dimensioni significativamente maggiori, riducendo i colli di bottiglia tipici delle workstation tradizionali. Con fino a 20 PFLOPS di prestazioni AI, il sistema garantisce la potenza di calcolo necessaria per i carichi di lavoro più impegnativi di sviluppo AI e inferenza, direttamente sulla scrivania.

Infrastruttura AI di livello data center in formato deskside

Basato sull’architettura NVIDIA DGX Station GB300, ASUS ExpertCenter Pro ET900N G3 porta le prestazioni AI dei supercomputer su un formato deskside adatto all’ambiente ufficio. Il sistema unisce l’accelerazione AI con la scalabilità e la connettività di classe enterprise, consentendo ad aziende e istituti di ricerca di implementare rapidamente un’infrastruttura AI senza la necessità di dover disporre di un data center dedicato.

ET900N G3 è ottimizzato per lo sviluppo AI in locale e supporta lo stack software NVIDIA AI, offrendo un ambiente turnkey per il machine learning, l’analisi dei dati e la sperimentazione AI. La piattaforma è inoltre progettata per supportare flussi di lavoro AI interconnessi, consentendo alle organizzazioni di scalare le prestazioni di calcolo man mano che le esigenze AI crescono.

Il futuro degli agenti AI in ambito enterprise

Vista la crescente necessità di AI agentica e di assistenti AI autonomi, ASUS ExpertCenter Pro ET900N G3 è stato progettato per supportare l’esecuzione AI in locale e in sicurezza per ambienti enterprise, consentendo alle aziende di mantenere una governance più solida dei dati sensibili, grazie ai flussi di lavoro AI on-premise, accelerando al contempo le operazioni AI in tempo reale e riducendo la dipendenza dall’infrastruttura cloud.

Gli ingegneri ASUS hanno condotto rigorosi test sotto stress con vLLM, dimostrando le eccezionali capacità di calcolo AI di ET900N G3. Eseguendo il modello AI open source Qwen, uno dei più impegnativi disponibili, il sistema ha raggiunto un throughput in uscita di circa 864 token al secondo, con una velocità di elaborazione combinata di input e output di circa 1.600 token al secondo. Questi risultati evidenziano la capacità di ET900N G3 di gestire in modo efficiente carichi di lavoro AI open source su larga scala e di accelerare lo sviluppo di AI avanzata e l’inferenza in formato deskside.

ET900N G3 supporta inoltre i flussi di lavoro con NVIDIA NemoClaw, consentendo ad aziende e sviluppatori di creare e rendere operativi assistenti AI sempre attivi e agenti AI autonomi in ambienti locali più sicuri. Integrato con lo stack software NVIDIA AI, il blueprint NemoClaw contribuisce a semplificare lo sviluppo di applicazioni AI avanzate, mantenendo al contempo un controllo di livello enterprise, privacy e flessibilità operativa.

L’unione di capacità di calcolo AI di alto livello con un’ampia memoria coerente e un’architettura enterprise-ready rende ET900N G3 la soluzione ideale per laboratori di ricerca AI, per l’implementazione dell’AI in azienda, per la produzione di contenuti, per i workload legati ad attività di simulazione e le applicazioni AI autonome di nuova generazione.