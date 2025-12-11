Antenne paraboliche: le novità firmate Cambium

Cambium Networks ha annunciato il lancio di una nuova linea di antenne paraboliche progettate per applicazioni di backhaul nelle reti tattiche, che arricchisce il portafoglio delle soluzioni in ambito Global Defense and Security (GDS). Le antenne paraboliche tattiche di Cambium Networks sono direzionali ad alto guadagno, progettate per essere riposte e trasportate in modo compatto. L’innovativo design a petali pieghevoli consente di assemblare le antenne in modo rapido e semplice senza attrezzi, anche indossando i guanti.

Le antenne da 2 piedi di diametro (61 cm) utilizzano tre petali, mentre quelle da 3 piedi (91 cm) ne utilizzano quattro, ottimizzando i compromessi tra facilità di stoccaggio, assemblaggio e durata. Le antenne sono disponibili nelle bande di frequenza da 4,4 GHz a 5,9 GHz e da 7,1 GHz a 8,5 GHz, nei colori bianco, verde o sabbia del deserto.

Le caratteristiche principali delle antenne paraboliche includono:

• Riflettori perforati, che riducono il carico del vento

• Design a petalo pieghevole per un montaggio e uno smontaggio semplici e senza attrezzi

• Compatibilità con le radio PTP 45700 e PTP 78700

• Testato secondo gli standard ambientali MIL-STD-810H

• Connettori standard di tipo N (x2)

• Incorporato in LINKPlanner per la pianificazione del percorso e la modellazione delle prestazioni

Le antenne paraboliche tattiche di Cambium sono state testate secondo gli standard ambientali militari, tra cui MIL-STD-810H, per urti e vibrazioni, temperatura, umidità, altitudine, corrosione, ingresso di acqua e polvere e carico del vento.

“Le antenne paraboliche ad alto guadagno sono necessarie per collegamenti radio a lunga distanza e ad alta velocità, ma richiedono grandi custodie di trasporto, che creano un problema logistico quando devono essere spostate da un sito all’altro”, ha affermato Ryan Peterson, Vicepresidente di Cambium Global Defense and Security. “La possibilità di smontare le antenne in pezzi più piccoli consente l’uso di custodie di trasporto più piccole, risparmiando spazio e peso preziosi”.