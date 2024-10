Armadi per esterni: la gamma CS Toptec Rittal si evolve

In passato, le soluzioni speciali erano l’unica scelta preferita quando i produttori di impianti cercavano un armadio per esterni a doppia parete di grandi dimensioni. Con relative conseguenze negative: costi elevati, lunghi tempi di consegna e installazione complessa. Rittal, fornitore mondiale leader in soluzioni per armadi di comando, automazione e infrastrutture industriali, IT, energy & power, sistemi di climatizzazione e service, propone ora una soluzione a questa situazione con l’evoluzione del suo armadio per esterni CS Toptec. Per farlo, Rittal ha trasferito il principio dei suoi armadi modulari agli armadi per esterni a doppia parete. Questi vengono ora prodotti in serie e sono disponibili in magazzino in larghezze di 600 e 800 mm, profondità di 600 e 800 mm e altezze di 1200, 1600, 1800 e 2000 mm – con predisposizione opzionale per un’unità di raffreddamento. Così, invece di optare per un singolo armadio di grandi dimensioni e pesante, i produttori di impianti possono selezionare due o più armadi singoli e anche aggiungerne ulteriori in qualsiasi momento. Questo offre loro maggiore flessibilità, semplificando sia la logistica sia la messa in opera.

I tempi di consegna sono significativamente più brevi – la promessa di consegna entro 24 o 48 ore tipica di Rittal si applica anche a CS Toptec. I produttori di impianti possono quindi rispondere immediatamente a nuove esigenze senza dover considerare lunghi tempi di pianificazione, progettazione e produzione.

Massima flessibilità da magazzino con gli armadi per esterni Rittal

Rittal si concentra in particolare sulle diverse opzioni di espansione degli armadi per esterni tramite un’ampia gamma di accessori di sistema e sulla versatile installazione sul posto. Il lavoro tecnico sul posto è ridotto al minimo grazie al design semplice degli armadi in batteria. Anche le cerniere delle porte possono essere cambiate autonomamente sul posto se necessario. Rittal fornisce anche una vasta gamma di soluzioni di raffreddamento per esterni, come le unità di raffreddamento Blue e+ outdoor, ed è possibile ordinare armadi già adeguatamente predisposti.

Grazie alla loro durata e al design modulare, gli armadi per esterni Rittal garantiscono anche un uso sostenibile delle risorse e bassi TCO per l’intera vita utile del prodotto.

Documentazione digitale sempre a portata di mano

La documentazione digitale ePOCKET assicura un accesso sempre aggiornato a tutte le informazioni chiave. Come per ogni armadio Rittal, questa tasca digitale per gli schemi di cablaggio è integrata anche in CS Toptec e facilmente accessibile ai clienti tramite l’Eplan Cloud. Manutenzione e scambi di informazioni possono così essere effettuati rapidamente ed efficientemente.