Ascent GX10: il supercomputer AI compatto di ASUS è disponibile

    Il superchip NVIDIA GB10 Grace Blackwell consente elaborazioni AI su scala petaFLOP, sbloccando nuove possibilità per lo sviluppo dell’Intelligenza Artificiale in locale

    ASUS Ascent GX10

    ASUS ha annunciato oggi che il nuovo Ascent GX10 è disponibile a partire dal 15 ottobre 2025. Questo potente e compatto supercomputer AI in formato desktop è progettato per rendere lo sviluppo avanzato dell’intelligenza artificiale più accessibile a sviluppatori, ricercatori AI e data scientist. Alimentato dall’innovativo Superchip NVIDIA GB10 Grace Blackwell e dalla tecnologia NVIDIA AI software stack, l’Ascent GX10 offre prestazioni AI full-stack con un ingombro minimo.

    ASUS offre una suite completa di supercomputer AI privati, dalle workstation ai server NVIDIA MGX accelerati dalle GPU NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, e infrastrutture su larga scala con le piattaforme NVIDIA HGX B300 e NVIDIA GB300 NVL72“, ha affermato Jackie Hsu, Senior Vice President e Co-Head di Open Platform Business Group & AIoT Business Group di ASUS. “Siamo già impegnati nell’assistere i nostri partner commerciali e di canale, e siamo pronti a supportarli anche nel loro percorso di adozione e di implementazioni delle soluzioni AI offerte dall’ecosistema NVIDIA”.

    Potenziare l’innovazione AI con prestazioni ineguagliabili

    ASUS Ascent GX10 è progettato per lo sviluppo dell’Intelligenza Artificiale: accelerato dal Superchip NVIDIA GB10 che integra una CPU NVIDIA Grace a 20 core ed una GPU NVIDIA Blackwell, Ascent GX10 offre fino a 1 petaFLOP di prestazioni AI per l’inferenza e la messa a punto dei modelli più avanzati. Offre, inoltre, 128 GB di memoria unificata così da consentire di lavorare direttamente in locale con modelli fino a 200 miliardi di parametri. Grazie al suo volume compatto pari a 150 x 150 x 51 mm, Ascent GX10 è perfetto per qualsiasi spazio di lavoro, offrendo un ingombro minimo a fronte di prestazioni eccezionali.

    Nonostante le sue dimensioni ridotte, Ascent GX10 è una vera soluzione AI full-stack accelerata dal potente comparto tecnologico di NVIDIA AI software stack. Questa piattaforma integrata fornisce tutti gli strumenti necessari per attività come la prototipazione, la messa a punto e l’inferenza per lo sviluppo di applicazioni in robotica, visione artificiale e modelli Vision-Language (VLM).

    L’architettura scalabile consente una flessibilità senza precedenti. Gli utenti possono infatti collegare due unità Ascent GX10 tramite le interfacce di rete ConnectX-7 ad alta velocità così da raddoppiare istantaneamente le prestazioni AI a 2 petaFLOP, offrendo fino a 256 GB di memoria unificata e 8 TB di spazio di archiviazione. L’Ascent GX10 consente, quindi, di accedere ad una potente piattaforma AI locale ad un prezzo più accessibile, con il vantaggio di mantenere i dati sensibili in locale.

    Ascent GX10 offre diverse configurazioni per le opzioni di archiviazione, così da soddisfare ogni esigenza di sviluppo AI. L’opzione con SSD M.2 2242 NVMe™ PCIe 4.0 x4 da 1 TB è pensata per i professionisti che vogliono approcciare il mondo dell’AI e che lavorano con set di dati più piccoli e progetti di test entry-level. Il modello, di prossimo arrivo, equipaggiato con un SSD M.2 2242 NVMe PCIe 4.0 x4 da 2 TB è l’ideale per supportare set di dati più grandi, modelli multipli ed esperimenti in esecuzione contemporanea. Per coloro che invece gestiscono flussi di lavoro estesi e su larga scala, l’imminente Ascent GX10 con SSD M.2 2242 NVMe PCIe 5.0 x4 da 4 TB rappresenta la soluzione ideale per tutti quegli utenti che gestiscono numerosi set di dati o progetti contemporaneamente, garantendo che tutte le informazioni siano sempre a portata di mano.

    Ascent GX10 è Progettato con precisione per la massima efficienza termica

    Ascent GX10 è meticolosamente progettato e presenta un design termico ottimizzato per gestire senza sforzo carichi di lavoro impegnativi e garantire prestazioni ottimali anche durante l’elaborazione di carichi sostenuti. Il sistema termico avanzato è dotato di controllo della ventola a 7 livelli, alette maggiorate, cinque heat pipe e doppie ventole da 140 x 80 mm per aspirare l’aria attraverso le feritoie inferiori in modo discreto ma garantendo al contempo un flusso potente ed efficiente.

