Aspire AI Copilot+: Acer lancia il modello con processori Intel Core Ultra Series 3

Acer ha annunciato oggi nuovi modelli della sua serie Aspire di laptop mainstream, alimentati da nuovi processori Intel Core Ultra Serie 3. Versatili e affidabili, Acer Aspire 14 AI e Aspire 16 AI presentano un design premium e offrono prestazioni fluide, il tutto a prezzi accessibili. Con display OLED opzionali e un design flessibile a cerniera a 180 gradi, la nuova gamma Aspire AI offre sia stile che versatilità per l’apprendimento, la produttività e il lavoro quotidiano.

Acer Aspire 14 AI (A14-I71M/T) e Acer Aspire 16 AI (A16-I71M/T) sono dotati di processori Intel Core fino a Ultra 9 386H, progettati con core ad alte prestazioni ed efficienti, e abbinati alla nuova scheda grafica Intel per supportare prestazioni CPU e grafiche potenziate. I nuovi processori migliorano la produttività e la capacità creative per una varietà di compiti sui più recenti dispositivi Aspire AI.

In tutta la nuova gamma, ciascuno dei laptop Aspire AI è dotato di fino a 32 GB di memoria e fino a 2 TB di memoria SSD PCIe Gen 4, garantendo prestazioni rapide e reattive per flussi di lavoro ibridi. Gli utenti saranno inoltre soddisfatti dei loro vivaci display WUXGA con rapporti d’aspetto 16:10 e frequenze di aggiornamento fino a 120 Hz, disponibili sia in configurazione touch che non touch, incluse opzioni di pannello OLED.

Progettati pensando allo stile degli utenti, al comfort e alla flessibilità, tutti i modelli impressionano con il loro telaio sottile e leggero, grandi touchpad per una navigazione senza sforzo e una cerniera a 180 gradi completamente piatta, che permette ai dispositivi di rimanere completamente piattiin maniera ideale per la collaborazione e la condivisione. I design raffinati bilanciano portabilità e durata, rendendolo un’opzione adatta per studenti mobili e giovani professionisti.

Migliorando ulteriormente l’esperienza, la suite di funzionalità basate sull’IA di Acer offre funzionalità intelligenti sul dispositivo. Acer Intelligent Space funge da hub AI personalizzato per aiutare gli utenti a gestire facilmente le attività e ad accedere agli strumenti. AcerSense fornisce diagnostica e ottimizzazione di sistema, mentre Acer PurifiedVoice™ e Acer PurifiedView™ migliorano la chiarezza video e il rumore del filtro per una comunicazione nitida. Acer My Key aggiunge scorciatoie personalizzabili per un accesso rapido alle app o alle esperienze uniche di Copilot+ per PC, come Live Captions con traduzione in tempo reale e altri strumenti utili.

Per conferenze e creazione di contenuti, gli utenti possono beneficiare di fotocamere FHD IR 1080p con un array a triplo microfono per una cattura audio chiara. I laptop dispongono anche di un set completo di porte, tra cui Thunderbolt™ 4, USB Type-A, HDMI 2.1 e un jack audio, oltre a connettività wireless Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3.

Disponibilità di nuovi modelli Aspire

Acer Aspire 14 AI (A14-I71M/T) sarà disponibile in Nord America nel terzo trimestre del 2026; in EMEA nel secondo trimestre del 2026 e in Australia nel secondo trimestre del 2026.

Acer Aspire 16 AI (A16-I71M/T) sarà disponibile in Nord America e in EMEA nel secondo trimestre del 2026.

Le specifiche esatte, i prezzi e la disponibilità variano a seconda della regione.