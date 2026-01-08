ASUS: al CES presentati ExpertBook Ultra, Expert Series, e MyExpert

ASUS ha presentato al CES la sua visionaria gamma Business prevista per il 2026: una suite completa di dispositivi e software potenziati dall’IA, progettati per trasformare la produttività aziendale. La gamma mette in evidenza il nuovissimo ASUS ExpertBook Ultra — il vertice della serie ExpertBook — i laptop e desktop di prossima generazione delle serie Expert P e B e la piattaforma software IA innovativa ASUS MyExpert. Progettata per ambienti di lavoro ibridi moderni, questa gamma enfatizza prestazioni potenti, sicurezza di livello enterprise e design sostenibile.

ASUS ExpertBook Ultra: artigianalità per professionisti all’avanguardia

Dominando la scena della serie ExpertBook, il nuovissimo ExpertBook Ultra rappresenta l’apice del computing mobile, pronto a potenziare i professionisti nell’era dell’IA.

Il suo design incarna sofisticatezza su misura per le élite aziendali di prossima generazione, con un telaio elegante e minimalista con finitura premium. Realizzato meticolosamente tramite una lavorazione CNC di precisione, ExpertBook Ultra combina una lega in magnesio-alluminio finita con rivestimento Nano Ceramic Technology, offrendo rigidità eccezionale e un’estetica raffinata senza aggiungere peso extra. Il risultato è un dispositivo sorprendentemente leggero, a partire da 0,99 kg, che mantiene la garanzia di durabilità e sicurezza di grado militare USA. A differenza di altri laptop ultraleggeri, ExpertBook Ultra non fa compromessi, integrando una suite completa di porte I/O e una batteria da 70 Wh a lunga durata per alimentare i professionisti per l’intera giornata lavorativa e oltre.

Al suo cuore, ExpertBook Ultra è potenziato dall’IA e alimentato dall’ultimo processore Intel® Core™ Ultra X9 Series 3 con fino a 50 TOPS di prestazioni NPU. Questa combinazione gestisce senza sforzo il multitasking, carichi di lavoro IA impegnativi e qualsiasi applicazione aziendale. La soluzione ASUS ExpertCool Pro supporta fino a 50 W TDP, garantendo prestazioni robuste anche sotto carichi intensivi. ​

ExpertBook Ultra offre un’esperienza utente eccezionale: il suo touchscreen OLED tandem 3K protetto da Corning Gorilla Glass resistente ai graffi, offre fino a 1400 nit di luminosità HDR, fornendo immagini nitide e vivide sia per lavori dettagliati che per media immersivi, con finitura antiglare per maggiore chiarezza e comfort. A complemento, un sistema a sei altoparlanti ottimizzato con Dolby Atmos®, che offre una qualità audio chiara e surround per presentazioni e chiamate conference. Navigazione e digitazione sono altrettanto raffinate, con touchpad haptic-force e tastiera con rivestimento excimer skin-friendly per maggiore comfort.

La sicurezza è fondamentale e garantita da ASUS ExpertGuardian, basato sui principi delle linee guida rigorose NIST SP 800-193 e in grado di salvaguardare il firmware prevenendo cambiamenti non autorizzati, rilevando attacchi e ripristinando automaticamente versioni sicure — riducendo i tempi di inattività, prevenendo guasti e garantendo affidabilità di livello governativo per la continuità enterprise.

Serie ASUS Expert P e B: Lineup aziendale progettata per un lavoro più intelligente, veloce e sicuro

Espandendo il già condolidato portfolio Expert, ASUS introduce anche una nuova generazione di dispositivi aziendali che fondono prestazioni, intelligenza artificiale e affidabilità per soddisfare le esigenze evolutive del lavoro moderno. Realizzati su misura per organizzazioni di tutte le dimensioni e settori, questi dispositivi offrono capacità IA avanzate e sicurezza di livello enterprise, permettendo ai professionisti a lavorare in modo più intelligente, veloce e sicuro in qualsiasi ambiente.

La serie Expert P — comprensiva di ExpertBook P3 G2 con processore AMD Ryzen 7 260, ExpertBook P5 G2 alimentato da processore AMD Ryzen AI 9 HX 470 o Intel Core Ultra 7 Series 3 — è progettata per produttività potenziata dall’IA. La lineup include anche nuovi desktop ExpertCenter P700 Mini Tower — PM700MG, alimentati fino all’ultimo processore AMD Ryzen AI 7 445, offrendo prestazioni computing IA e funzionamento silenzioso.

Progettati per professionisti che richiedono alte prestazioni sia in ufficio che in remoto, questi Copilot+ PC offrono multitasking fluido e carichi di lavoro IA alimentati dalle ultime piattaforme Intel Core Ultra o AMD Ryzen AI. Combinano potenza di elaborazione robusta con capacità grafiche avanzate, opzioni di storage ad alta velocità e connettività I/O estesa, fornendo soluzioni flessibili per flussi di lavoro impegnativi. Che si tratti di gestire grandi dataset, contenuti creativi o simulazioni complesse, la serie P offre prestazioni adattabili su laptop portatili e desktop versatili, garantendo continuità aziendale in qualsiasi situazione.

I notebook aziendali della serie ExpertBook B sono altamente personalizzabili, progettati per imprese che priorizzano sicurezza, affidabilità ed efficienza IA. Includono ExpertBook B5 G2, alimentato da processori Intel Core Ultra 7 Series 3 e ExpertBook B3 G2 con fino a Intel Core Ultra 7 Series 3 o processore AMD Ryzen AI. Questi dispositivi presentano sicurezza ASUS ExpertGuardian di livello enterprise, salvaguardando dati aziendali sensibili con dual BIOS ROM, rilevamento intrusione chassis e autenticazione biometrica opzionale. Alloggiati in un telaio testato secondo standard MIL-STD-810H, la serie B garantisce durabilità sotto condizioni impegnative, ideale per deployment enterprise, viaggi frequenti o ambienti di lavoro ad alta intensità. Combinata con elaborazione IA potente e gestione sistema intelligente, la serie B consente alle imprese di massimizzare la produttività mantenendo integrità dati e longevità del dispositivo.

ASUS MyExpert: Produttività IA all-in-one per flussi di lavoro aziendali

Al centro della gamma c’è ASUS MyExpert, una piattaforma IA all-in-one che aumenta la produttività, migliora la qualità del lavoro e razionalizza le attività quotidiane per professionisti in scenari aziendali. MyExpert unifica cinque funzionalità intelligenti in un’interfaccia singola e intuitiva, inclusi AI Chat, Knowledge Hub, Advanced Tools con AI Writer e Mail Master, ASUS AI ExpertMeet con liste di follow-up automatiche e File Search per recupero istantaneo. Tutte le funzioni sono supportate da protezione dati affidabile, garantendo collaborazione fluida e sicura su ambienti locali e cloud.