ASUS NUC 16 Pro ed ExpertCenter PN55: alte prestazioni in un formato di pc ultra compatto

ASUS presenta due nuovi PC pensati per offrire prestazioni senza compromessi e funzionalità di intelligenza artificiale in un formato ridotto. Forte di un’esperienza ingegneristica consolidata, ASUS amplia ulteriormente la propria offerta di sistemi basati su processori Intel® e AMD destinati a creator e aziende che operano sempre più in contesti orientati all’AI.

ASUS NUC 16 Pro: prestazioni avanzate e affidabilità per professionisti e aziende AI-driven

Pensato per creator, sviluppatori e imprese, ASUS NUC 16 Pro offre prestazioni elevate e un’architettura progettata anche per i carichi di lavoro richiesti dall’intelligenza artificiale. Equipaggiato con processori fino a Intel Core™ Ultra X9 Serie 3 e grafica Intel Arc™ B390, il NUC ASUS 16 Pro garantisce fino a 180 TOPS di potenza AI, quasi il doppio rispetto alla generazione precedente.

Ideale per gestire attività di machine learning, analisi avanzate e applicazioni intelligenti, ASUS NUC 16 Pro supporta le memorie LPDDR5 e LPDDR5x e garantisce fino al 20% di prestazioni in più e una riduzione dei consumi fino al 50%, assicurando la massima efficienza anche con i carichi di lavoro più intensivi. Dotato di un sistema di raffreddamento intelligente a doppia ventola, che consente di mantenere temperature ottimali e contenere la rumorosità, questo nuovo NUC mette a disposizione due porte LAN da 2.5Gbps, supporto WiFi 7 e Bluetooth® 6.0, il tutto racchiuso in uno chassis di dimensioni estremamente contenute (0,7 litri). Il PC integra poi ASUS AI SuperBuild, che permette di addestrare e personalizzare localmente Large Language Models (LLM), contribuendo così alla massima protezione dei dati sensibili. Studiato per garantire affidabilità di livello enterprise, il sistema è stato sottoposto a test secondo standard militari a garanzia della massima resistenza a urti e vibrazioni e a condizioni ambientali estreme.

ASUS ExpertCenter PN55 Mini PC: funzionalità AI e ampie doti di connettività in un form factor ridotto

Il mini PC ASUS ExpertCenter PN55 è un sistema Copilot+, che combina prestazioni di nuova generazione, funzionalità AI avanzate e sicurezza in un formato ultracompatto. Basato sui più recenti processori AMD Ryzen™ AI Serie 400 con grafica Radeon™ 800M, il nuovo Mini PC ASUS integra una NPU da 55 TOPS, che permette di accelerare i carichi di lavoro basati sull’intelligenza artificiale, migliorando al contempo efficienza energetica e sicurezza dei dati.

Il PC è dotato di un tasto Copilot dedicato che consente l’accesso immediato alle funzionalità AI e integra un sensore di impronte digitali, un microfono e un altoparlante. Sul piano della connettività, ExpertCenter PN55 dispone di due porte LAN da 2.5Gbps, sei porte USB, WiFi 7 e Bluetooth 5.4, offrendo la flessibilità necessaria per supportare qualsiasi flusso di lavoro.

Ideale sia in ambienti consumer sia professionali, ExpertCenter PN55 è stato sottoposto a test di livello militare, con l’obiettivo di offrire massima affidabilità operativa e continuità delle prestazioni nel tempo.

Entrambi i nuovi PC sono stati presentati in anteprima mondiale al CES 2026, dove ASUS ha, inoltre, mostrato Ascent GX10, un supercomputer desktop ultracompatto basato sul superchip NVIDIA GB10 Grace Blackwell, progettato per garantire potenza AI su scala petaflop.

I nuovi ASUS NUC 16 Pro ed ExpertCenter PN55 saranno commercializzati in Italia a partire dal secondo trimestre 2026 presso i principali Partner commerciali ASUS.