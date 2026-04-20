ASUS presenta al NAB Show 2026 una gamma completa di soluzioni per creativi basate sull’intelligenza artificiale

Al NAB Show 2026 di Las Vegas, l’esperienza presso lo stand ASUS è incentrata sul percorso dei professionisti della creatività. Sono esposti i monitor ProArt certificati per Adobe Premiere, il monitor ProArt Cinema Direct View MicroLED da 81 pollici PQ099 e quello da 135 pollici PQ07U, i laptop ProArt AI, i PC preassemblati Powered by ASUS, le workstation scalabili ExpertCenter Pro e molto altro ancora.

I display ProArt certificati per Adobe Premiere della società costituiscono il punto di riferimento nella fase finale, cruciale dal punto di vista cromatico, dei flussi di lavoro HDR e consentono ai creator di utilizzare Adobe Premiere Pro in tutta sicurezza. Prima di ciò, i creator possono rapidamente visualizzare in anteprima, organizzare e selezionare i momenti salienti estraendo i file direttamente da GoPro Cloud sul laptop ProArt GoPro Edition (PX13) prima di passare alla post-produzione. Da lì, il flusso di lavoro passa alla produzione assistita dall’intelligenza artificiale sui PC Powered by ASUS, dotati della scheda grafica ProArt GeForce RTX 5090, che consentono di controllare le pipeline di generazione in un ambiente ComfyUI basato su nidificazioni, iterazioni interattive guidate dalla voce e visualizzazione in tempo reale tramite l’elaborazione accelerata da tecnologia NVIDIA. Ciò dimostra come i prodotti ASUS apportino velocità, controllo e affidabilità cromatica in ogni fase del percorso.

Per gli studi e i gruppi di lavoro che hanno bisogno di scalare oltre il formato desktop, le soluzioni workstation ASUS ExpertCenter Pro e l’infrastruttura pronta per l’IA — inclusi server GPU ad alte prestazioni e storage scalabile — aiutano a mantenere un flusso di dati fluido all’interno di processi produttivi intensivi e sempre più collaborativi.

Monitor ProArt certificati per Adobe Premiere: prestazioni di editing HDR di livello professionale

ProArt vanta una partnership di lunga data con Adobe, e gli utenti che acquistano determinati prodotti ProArt possono usufruire di una prova gratuita di tre mesi di Adobe Creative Cloud®. Questa collaborazione segna un nuovo traguardo con Adobe che ha testato e certificato ufficialmente i monitor ProArt, i quali supportano pienamente l’editing HDR, rendendoli la scelta ideale per i creativi professionisti. Al NAB Show 2026, i partecipanti potranno visitare l’Adobe Creative Lab per esplorare l’editing video HDR su Adobe Premiere®, utilizzando il ProArt Display PA279CRV e il ProArt Display PA27UCDMR. Questi display sono progettati per ottimizzare i workflow HDR in cui il colore è fondamentale e migliorare l’efficienza nella creazione di contenuti.

Tra gli altri modelli in esposizione figurano il ProArt Display OLED PA27USD, con una frequenza di aggiornamento di 240 Hz e connettività 12G-SDI, e il ProArt Display PA32USD, dotato di due porte 12G-SDI. Entrambi sono stati progettati appositamente per gli ambienti professionali di produzione e post-produzione video. ProArt ha collaborato con Panaro per realizzare una custodia rinforzata MAX personalizzata, progettata specificamente per il ProArt Display OLED PA27USD. Il ProArt Display OLED PA27USD Panaro MAX Rugged Case Edition sarà presentato in esclusiva al NAB Show. Orgogliosamente realizzato in Italia, il MAX Case è una soluzione all-in-one che offre conservazione sicura, protezione antiurto e trasportabilità senza sforzo, essendo progettato per supportare i professionisti in movimento. Gli ordini della PA27USD Rugged Case Edition effettuati durante il NAB includeranno in omaggio un colorimetro 3-in-1 ProArt CaliContrO MCA02.

Per contro, il ProArt Display OLED PA279CDV è un monitor 4K QD-OLED con una luminosità fino a 1000 nit e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. È stato progettato appositamente per i creatori di contenuti professionisti che cercano colori precisi e prestazioni fluide.

La serie ProArt Cinema è destinata a stupire il pubblico con il ProArt Cinema PQ099 FHD da 81 pollici e il ProArt Cinema PQ07U 4K HDR da 135 pollici. Dotato di un supporto mobile, il PQ099 offre luminosità, contrasto e prestazioni cromatiche eccezionali per la visualizzazione e la valutazione su larga scala.

ASUS e GoPro alleati per rendere possibile lavorare senza interruzioni grazie a soluzioni integrate di intelligenza artificiale

ASUS collabora con GoPro per offrire workflow creativi senza interruzioni basati sull’intelligenza artificiale attraverso la linea ProArt GoPro Edition, che unisce hardware ad alte prestazioni e software intelligente per aiutare i creatori a essere “The Hero of Your Story”. Progettati per gli atleti di sport d’azione, i creatori di contenuti e i registi professionisti, i notebook ProArt GoPro Edition gestiscono con facilità carichi di lavoro impegnativi, dai video 8K30 Open Gate della serie Mission 1 al MAX2 True 8K, fino all’editing video a 360°. ProArt GoPro Edition vanta un design ispirato a GoPro e include un’esclusiva custodia abbinata; è confezionato in una scatola premium in edizione da collezione con inserti personalizzabili per riporre in modo flessibile le fotocamere GoPro e gli accessori. Grazie a prestazioni leader del settore e ad ASUS StoryCube — la prima app a supportare il riconoscimento AI per i contenuti a 360° — i creator possono sfruttare la funzione di categorizzazione delle scene basata sull’intelligenza artificiale per ordinare i propri clip prima di iniziare il montaggio.

ProArt P16, dotato di un processore AMD Ryzen™ AI e di una GPU NVIDIA GeForce RTX 5090, stabilisce un nuovo punto di riferimento per l’esportazione di video ad alta risoluzione. È dotato del display OLED ASUS Lumina Pro con una luminosità di 1600 nit e un rivestimento antiriflesso per una nitidezza eccezionale. ProArt PX13 e ProArt GoPro Edition sono dotati di processori AMD Ryzen™ AI Max+ e fino a 128 GB di memoria unificata per carichi di lavoro AI avanzati. L’AMD Ryzen AI Max+ supera i tradizionali limiti di memoria della GPU per consentire ai creatori di eseguire modelli di IA più grandi e gestire flussi di lavoro complessi in locale, il tutto su un unico dispositivo. Nel frattempo, il prossimo ProArt PZ14 sarà il tablet per creatori di contenuti più potente di ASUS a utilizzare lo Snapdragon® X2 Elite AI, offrendo fino a 80 TOPS e dotato di ASUS Pen 3.0 con Microsoft Pen Protocol 2.6 per esperienze di disegno ultra-reattive.

ASUS promuove inoltre la creatività AI con MuseTree, che si è ora evoluto in un assistente creativo di livello professionale. Con Idea Editor Plus per la generazione locale illimitata tramite GPU e l’integrazione del modello FLUX, i creator possono generare, modificare e perfezionare immagini — e persino creare video — utilizzando il linguaggio naturale, sbloccando flussi di lavoro creativi più veloci e intuitivi.

Flussi di lavoro basati sull’intelligenza artificiale grazie ai PC Powered by ASUS

ASUS presenta tre PC personalizzati “Powered by ASUS” realizzati da ProArt, Puget e Falcon Northwest specificatamente pensati per i creatori di contenuti. Le tre configurazioni montano la scheda madre ProArt Z890-Creator WiFi, con le schede grafiche compatte ProArt GeForce RTX 5090, 5080 e 5070 Ti per dimostrare la specifica fluidità nel gestire carichi di lavoro in tre scenari differenti: interior design, generazione interattiva di avatar digitali guidati dalla voce e una demo di visualizzazione AI in tempo reale accelerata da tecnologie NVIDIA, in cui scene spaziali complesse come gli ambienti interni vengono calcolate e renderizzate in diretta, consentendo iterazioni rapide e decisioni creative immediate.

Oltre ai PC personalizzati, ProArt annuncia anche la scheda madre ProArt B850-Creator WiFi Neo. Progettata per potenziare i creatori a ogni livello, questa scheda madre supporta la memoria DDR5, PCIe® e offre una connettività ultraveloce con doppia Ethernet 5G e WiFi 7.

Workstation e server ASUS ExpertCenter Pro

Le workstation ASUS ExpertCenter Pro ET500I W8-D ed ET700I W7 offrono prestazioni potenti per l’editing video 8K, il rendering in tempo reale e la produzione virtuale, consentendo a creativi e studi di gestire flussi di lavoro multimediali sempre più complessi con efficienza e precisione.

L’ExpertCenter Pro ET700I W7 è basato sulla famiglia di processori Intel® Xeon® W-3400 e W-2400, abbinata al chipset Intel W790 e alla memoria DDR5 ECC per garantire le prestazioni, l’affidabilità e la stabilità richieste dai carichi di lavoro professionali più esigenti. Con il supporto per un massimo di due GPU NVIDIA RTX, il sistema è pronto ad accelerare il rendering 2D/3D, l’elaborazione multimediale assistita dall’IA e i flussi di lavoro avanzati per gli effetti visivi.

Per gli studi che stanno ampliando la creazione di contenuti assistita dall’intelligenza artificiale e la produzione ad alta intensità di dati, ASUS presenta al NAB due elementi fondamentali dell’infrastruttura: il server AI ad alte prestazioni ESC8000-E12P con 8 GPU e la piattaforma di storage unificato VS320D-RS12U.

Il server GPU ESC8000-E12P si basa sull’architettura NVIDIA MGX, è dotato di processori Intel Xeon 6 e supporta fino a otto GPU, tra cui le più recenti NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition o NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition e NVIDIA H200 NVL, progettate per fornire la densità di calcolo necessaria per l’IA generativa, rendering su larga scala, deep learning e flussi di lavoro collaborativi con le librerie NVIDIA Omniverse.

La piattaforma di storage unificato VS320D-RS12U presenta un design a doppio controller attivo-attivo e una scalabilità fino a 10 PB, offrendo la capacità e il throughput necessari per gestire grandi librerie multimediali e set di dati di IA, supportando ambienti di produzione collaborativi che richiedono un accesso veloce e affidabile alle risorse.

ProArt Masters Talks al NAB 2026

ASUS porta la sua rinomata serie ProArt Masters Talks al NAB 2026, dove relatori di spicco nei rispettivi settori condividono le loro conoscenze ed esperienze nel settore. Per ulteriori informazioni sui relatori e sul programma dell’evento, visitate il sito: https://www.asus.com/proart/proartevents/nabshow/

Vincent Teoh, fondatore di HDTVTest (YouTube): Adattare l’intento creativo dell’HDR: da un OLED da 27 pollici a un MicroLED da 162 pollici

Critico televisivo e calibratore di fama internazionale, Vincent Teoh è noto per i suoi rigorosi test su OLED, Mini LED e tecnologie di visualizzazione emergenti, rivolti a creatori, appassionati e professionisti del settore.

Karl Soule, specialista in flussi di lavoro per film e video, Adobe: Il futuro del montaggio inizia con Premiere

Karl Soule lavora per Adobe a Los Angeles come specialista dei flussi di lavoro, promuovendo l’uso degli strumenti video e audio di Adobe Creative Cloud, quali Premiere Pro, After Effects e Adobe Audition. La carriera di Karl in Adobe dura da oltre 20 anni; si è concentrato sui flussi di lavoro nel settore cinematografico e televisivo, tenendo conferenze e collaborando con registi e emittenti televisive in sei continenti.

Wei Hong, Senior UX Design Manager, ASUS Design Center: Precisione per i creativi: migliorare l’accuratezza creativa grazie alla calibrazione e ai flussi di lavoro basati sull’intelligenza artificiale

In qualità di Senior UX Design Manager presso l’ASUS Design Center, Wei Hong vanta oltre otto anni di esperienza nella progettazione di prodotti e coordina le attività relative all’esperienza utente (UX) in diverse categorie di prodotti, tra cui PC con intelligenza artificiale, strumenti per creativi e soluzioni intelligenti. Concentrandosi sui flussi di lavoro assistiti dall’intelligenza artificiale e su un design incentrato sull’utente, Wei aiuta i team a trasformare la sperimentazione interna in esperienze pronte per il mercato in grado di offrire un valore significativo agli utenti.

Sabour Amirazodi, Enterprise Platform / Studio Tech Marketing, NVIDIA: In che modo i PC RTX AI e gli strumenti per creativi di NVIDIA potenziano e accelerano i flussi di lavoro creativi

In qualità di direttore creativo e produttore di effetti visivi, Sabour vanta oltre 17 anni di esperienza multipiattaforma nei settori dell’intrattenimento legato alle location, dei giochi interattivi, del marketing esperienziale e della produzione multimediale.

Abe Kislevitz, Brand & Product Fellow di GoPro, e il regista Parker Sheppard: GoPro x ProArt: dalla ripresa al montaggio — Flusso di lavoro di editing Pro 8K, ovunque

Inoltre, l’evento segna anche il lancio della piattaforma di formazione online ProArt Masters Talks. Dal 16 aprile al 19 maggio, gli utenti ProArt sono invitati a guardare i video dei corsi e a lasciare un feedback per partecipare a fantastici concorsi a premi.

ASUS è presente al NAB Show 2026 dal 19 al 22 aprile 2026 presso Las Vegas Convention Center, Padiglione Nord, Stand ASUS ProArt n. N3032