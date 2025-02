ASUS Zenbook Duo si rinnova: perfetto per professionisti e creativi che cerano efficienza e versatilità

ASUS ha reso disponibile in Italia la nuova versione del suo iconico Zenbook Duo (UX8406), che monta i nuovi processori Intel Core Ultra 9.

Lo Zenbook Duo è il primo laptop ultraportatile al mondo dotato di due schermi touchscreen OLED da 14 pollici, con risoluzione 3K e frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Con tastiera e touchpad Bluetooth® ASUS ErgoSense a dimensioni complete e rimovibili, questo incredibile dispositivo riscrive le regole della versatilità in movimento.

AI, efficienza e prestazioni al top

L’iconico dual-screen di ASUS, grazie ai nuovi processori Intel Core Ultra, garantisce prestazioni elevate e applicazioni AI avanzate. Zenbook Duo è in grado di assicurare così un’esperienza multitasking senza precedenti, permettendo agli utenti di gestire applicazioni pesanti e flussi di lavoro complessi con facilità.

La batteria ridisegnata da 75 Wh ad alta capacità ha una durata ecologica prolungata che supporta fino al 20% in più di cicli di ricarica rispetto alla generazione precedente. In quanto laptop Intel Evo Edition, Zenbook Duo si accende istantaneamente, si ricarica velocemente e offre una durata della batteria per tutta la giornata, consentendo agli utenti di viaggiare con fiducia senza i loro caricabatterie

Il sottile chassis con spessore di 14,6 mm non accetta compromessi neanche sulle capacità di I/O, con due porte Thunderbolt™ 4, una porta USB 3.2 Gen 1 Type-A, una porta HDMI 2.1 (TMDS) e una comoda presa audio da 3,5 mm, in modo che gli utenti non abbiano bisogno di portare con sé un’ingombrante docking station o diversi adattatori.

Per offrire una capacità di intrattenimento senza rivali, Zenbook Duo dispone di un potente sistema audio firmato Harman Kardon e con certificazione Dolby Atmos, per un suono spaziale multidimensionale coinvolgente.

L’iconico design

Zenbook Duo è il primo laptop dual-screen al mondo con due schermi touchscreen OLED da 14 pollici con risoluzione 3K e frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Questo incredibile dispositivo ha due schermi, una tastiera detachable e un supporto integrato, il tutto racchiuso in un design compatto e orientato all’utente, così da riscrivere le regole della versatilità in movimento. Con la certificazione Intel® Evo™ Edition, combina sapientemente multitasking e mobilità, in un pacchetto che pesa solo 1,35 kg.

Gli schermi premium OLED ASUS Lumina sono certificati Dolby Vision, Pantone Validated e presentano un’ampia gamma di colori DCI-P3 di livello cinematografico per garantire una resa cromatica vivida e precisa. Sono anche certificati VESA DisplayHDR True Black 500, per la resa dei livelli più profondi di nero. Gli schermi touchscreen supportano l’utilizzo della ASUS Pen con 4096 livelli di pressione (venduta separatamente) e del software ScreenXpert che consente il supporto per gesture multitouch simili a quelle degli smartphone: gli utenti possono aprire una tastiera virtuale, massimizzare una finestra e molto altro con semplici gesti multi-touch.

La tastiera staccabile di Zenbook Duo di ASUS si inserisce tra i due schermi, garantendo massima praticità durante il trasporto. Questo design migliora la portabilità e la comodità, consentendo agli utenti di utilizzare o caricare la tastiera in qualsiasi momento, senza ulteriori impostazioni. I connettori pogo-pin sul bordo dello schermo inferiore assicurano un aggancio senza problemi, con magneti di auto-posizionamento sui pin e sugli angoli del secondo schermo, al fine di migliorare ulteriormente l’esperienza complessiva.

Quattro modalità per innumerevoli soluzioni

I laptop ASUS presentano design che li differenziano dalla massa. Zenbook Duo è dotato di una tastiera Bluetooth ASUS ErgoSense ultra-silenziosa a grandezza naturale, con touchpad integrato, che, combinata con la cerniera dello schermo da 180° e con il comodo supporto incorporato, consente diversi versatili modi di utilizzo. L’intuitivo software ScreenXpert permette un facile controllo dei contenuti dello schermo.