ASUSTOR: cresce l’interesse tra gli appassionati di Hi-Fi

Le proposte full NVMe di ASUSTOR, produttore di soluzioni storage fondato nel 2011 con un investimento diretto di ASUSTek Computer, stanno conquistando i favori di un numero sempre crescente di audiofili.

La musica liquida, un tempo considerata una nicchia a esclusivo appannagio degli esperti di informatica, è oggi uno dei pilastri dell’ascolto domestico di qualità e l’attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori si sta spostando progressivamente dalla sola scelta del DAC o dello streamer verso la sorgente del dato, ossia il dispositivo dove risiede la libreria musicale.

In questo contesto, ASUSTOR, pioniera nell’innovazione delle soluzioni NAS, sta registrando il crescente successo della serie Flashstor, una gamma di prodotti che sta ridefinendo gli standard della musica liquida grazie al passaggio definitivo alla tecnologia Full NVMe.

Negli impianti di ultima generazione, infatti, il NAS non è più un semplice contenitore di dati, ma il cuore pulsante del sistema e la tendenza attuale vede un netto favore verso le soluzioni a stato solido rispetto ai NAS tradizionali con dischi meccanici. L’assenza di vibrazioni e rumori meccanici rende i Flashstor di ASUSTOR ideali per essere posizionati direttamente nel rack audio, accanto agli amplificatori, senza interferire con l’esperienza d’ascolto.

Oltre al silenzio, la tecnologia NVMe garantisce un’accessibilità istantanea ai file e anche le librerie musicali più ampie, composte da migliaia di album in alta risoluzione (DSD o FLAC), restano fluide e reattive. La navigazione tra le copertine e i metadati diventa immediata, eliminando i tempi di attesa e rendendo l’interazione con software avanzati come Roon, di cui ASUSTOR è partner certificato, estremamente gratificante.

Uno dei fattori chiave che sta alimentando questo trend è la crescente accessibilità economica di queste tecnologie e prodotti come il Flashstor 6 (FS6706T) rappresentano oggi il punto di equilibrio perfetto per l’appassionato. Grazie a un design compatto e accattivante, sei slot per unità SSD M.2 e una connettività versatile che include uscite digitali ottiche S/PDIF e USB ad alta velocità, il Flashstor 6 offre prestazioni da server audio di fascia alta a un prezzo particolarmente contenuto.

Questa democratizzazione della tecnologia “All-Flash” permette a una platea sempre più vasta di utenti di abbandonare soluzioni amatoriali o rumorose in favore di un dispositivo professionale, stabile e ottimizzato per il multimedia.

La serie Flashstor non brilla solo per la velocità delle unità SSD, ma anche per la sua connettività, che prevede porte 2.5. GbE (e fino a 10 GbE nel modello Pro), consentendo il trasferimento di file audio pesanti e la gestione di più zone di ascolto simultanee senza rallentamenti. La compatibilità con i principali protocolli (UPnP/DLNA, Roon Server, LMS) assicura che il NAS si integri perfettamente in qualsiasi ecosistema preesistente.

Con la serie Flashstor, ASUSTOR conferma il proprio impegno nel fornire agli amanti della musica strumenti che uniscono l’affidabilità del mondo IT con l’emozione e la purezza richieste dal mondo dell’alta fedeltà.