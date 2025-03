ASUSTOR ha la soluzione per l’Edge Storage ad alte prestazioni

I NAS ASUSTOR di ultima generazione basati su piattaforma AMD Ryzen sono la scelta ideale per implementare soluzioni di Edge Storage, garantendo maggiore resilienza digitale alle imprese e un significativo incremento dell’efficienza operativa.

L’Edge Storage è un modello di archiviazione dei dati in cui le informazioni vengono elaborate e conservate il più vicino possibile alla loro fonte, anziché essere inviate a un data center o a un cloud centralizzato. Trainato dall’aumento dell’Internet of Things (IoT), dell’Edge Computing e delle applicazioni basate su dati in tempo reale, questo modello è in continua crescita e un numero sempre maggiore di aziende sta adottando soluzioni di archiviazione decentralizzata per migliorare la loro efficienza, sicurezza e le prestazioni operative.

Nell’era della trasformazione digitale, le imprese hanno un bisogno sempre maggiore di accedere rapidamente ai dati, di elevati livelli di sicurezza e affidabilità, requisiti che i NAS ASUSTOR di ultima generazione sono in grado di garantire, rappresentando la soluzione perfetta per l’archiviazione decentralizzata, superando i silos di dati e portando i livelli di produttività verso nuovi traguardi.

I NAS ASUSTOR delle serie Lockerstor Gen3 e Flashstor Gen2 dotati di processori AMD Ryzen, memoria ECC DDR5, connettività scalabile e pieno supporto alle unità SSD NVMe, infatti, possono venire facilmente collocati in filiali e/o sedi di lavoro remote, consentendo una gestione centralizzata dei file, eliminando le barriere geografiche e favorendo i flussi di lavoro. Inoltre, grazie alle funzionalità di sincronizzazione in tempo reale, i dati possono rimanere costantemente aggiornati tra le varie sedi, riducendo al minimo i rischi di conflitti tra diverse versioni e a tutto vantaggio della produttività.

Un altro aspetto fondamentale è relativo ai vantaggi derivanti dall’ottimizzazione della distribuzione dei contenuti. Sfruttando, infatti, la tecnologia di Edge Caching, i NAS ASUSTOR possono essere utilizzati per memorizzare localmente i contenuti statici, diminuendo i tempi di caricamento dei siti web e migliorando l’esperienza utente.

I NAS ASUSTOR, inoltre, consentono di pre-caricare i dati dai cloud pubblici nelle ore non di punta, assicurando un accesso rapido durante i momenti di maggiore richiesta, mentre i backup programmati garantendo la protezione dei dati critici, prevenendo perdite e mantenendo la continuità delle attività aziendali.

Infine, posizionando i NAS vicino ai sensori e altri dispositivi IoT, è anche possibile elaborare e analizzare i dati in tempo reale, consentendo di prendere decisioni in modo ancora più rapido sulla base d’informazioni costantemente aggiornate