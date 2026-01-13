ASUSTOR: nuova strategia di backup 3-2-1-1-0

ASUSTOR, produttore di soluzioni storage fondato nel 2011 con un investimento diretto di ASUSTek Computer Inc., ha deciso di puntare sulla strategia di backup 3-2-1-1-0 come nuovo standard evoluto per la protezione dei dati negli ambiti enterprise, PMI e utenza prosumer.

Questa metodologia, che amplia il tradizionale schema 3-2-1, introduce livelli avanzati di resilienza e sicurezza necessari per fronteggiare minacce provenienti da ransomware e virus, ma anche da perdite accidentali di dati causate da errori umani, eventi naturali, furti, manomissioni, sovratensioni e blackout elettrici.

La nuova strategia di ASUSTOR potenzia la sicurezza

La strategia di backup 3-2-1-1-0 si basa su un approccio strutturato che assicura la massima resilienza dei dati e prevede la presenza di tre copie dei file, comprendenti l’originale e due ulteriori backup, così da garantire continuità e ridondanza anche in caso di guasti o incidenti. Le tre copie devono poi essere distribuite su due diversi tipi di supporto, in modo da ridurre sensibilmente il rischio che un singolo problema tecnico possa compromettere tutte le versioni disponibili.

È di fondamentale importanza, inoltre, mantenere una copia off-site, collocata in una posizione fisicamente o logicamente distante, per assicurare la protezione da eventi locali come incendi, allagamenti o blackout, cui si aggiunge una copia offline o immutabile, isolata dalla rete o non modificabile, indispensabile come difesa da minacce quali ransomware, virus e accessi non autorizzati.

La strategia 3-2-1-1-0 si completa poi con l’obiettivo di arrivare a zero errori attraverso verifiche periodiche dell’integrità dei backup per essere certi che ogni copia dei dati sia realmente in grado di consentire le procedure di ripristino qualora si dovessero rendere necessarie.

Grazie al supporto della tecnologia WORM (Write Once, Read Many) e di quella MyArchive, che consente di utilizzare i NAS come soluzioni a unità rimovibili, nonché a una suite completa di strumenti software per la sincronizzazione e il backup remoto, i NAS ASUSTOR rappresentano le piattaforme ideali for l’implementazione di questa strategia avanzata per la protezione dei dati.

Per permettere alle imprese e, più in generale, a tutti gli utilizzatori dei propri NAS di adottare rapidamente la strategia di backup 3-2-1-1-0, ASUSTOR mette a disposizione attraverso ASUSTOR College una serie di guide dedicate, alle quali si aggiungono whitepaper e webinar tecnici disponibili tramite i canali ufficiali dell’Azienda.