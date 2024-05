AVXpress garantisce videoconferenze fluide e senza interruzioni

Dal gaming, allo smart working fino all’e-learning, le videoconferenze sono sempre più utilizzate e avere esperienze fluide e senza interruzioni è una priorità per gli utenti. AVXpress di EnGenius sfrutta la tecnologia application-aware per garantire la priorità al traffico di rete per le applicazioni AV business-critical, come le videoconferenze e i meeting online. Assicura una connessione continua e di alta qualità dalla rete Wi-Fi ai dispositivi cablati, assegnando automaticamente la priorità alle comunicazioni vocali e videoconferenze tramite impostazioni semplici e intuitive.

EnGenius Technologies, specialista del settore delle soluzioni di rete avanzate, presenta AVXpress: un software innovativo progettato per ottimizzare senza sforzo la prioritizzazione del traffico di rete, durante le videoconferenze business-critical e altre applicazioni correlate all’audiovisivo.

Oggi, le videoconferenze rappresentano uno strumento di comunicazione fondamentale per la gestione quotidiana del proprio Business, problemi come la perdita dell’audio o ritardi significativi delle immagini possono avere un impatto negativo sulla produttività. Diversamente dalle soluzioni tradizionali, AVXpress integra una tecnologia application-aware che automatizza e semplifica le impostazioni del traffico di rete. Con un solo clic AVXpress stabilisce un nuovo standard per l’ottimizzazione delle prestazioni del network in ambienti aziendali, di intrattenimento e didattici.

AVXpress: potenziare le Comunicazioni Aziendali con una Prioritizzazione Smart

AVXpress adotta la tecnologia application-aware per identificare e classificare automaticamente diverse tipologie di dati, garantendo che le comunicazioni vocali e le videoconferenze ricevano la massima priorità attraverso le impostazioni di default. Tale funzionalità garantisce una chiarezza e una stabilità significative nelle chiamate vocali e nelle applicazioni per meeting online, essenziali per le attività aziendali. Inoltre, gli utenti possono personalizzare le impostazioni e modificare le priorità di trasmissione dati così da incrementare l’importanza di altre applicazioni business-critical, ottenendo prestazioni e flessibilità ottimali.

Un clic per ottimizzare e semplificare la priorità del traffico di rete

Con un semplice clic e senza la necessità di particolari competenze tecniche, è possibile selezionare la modalità “Express” di AVXpress, permettendo così a qualsiasi utente di dare immediatamente priorità alle applicazioni AV sensibili, come videoconferenze, streaming e gaming online, evitando configurazioni complesse delle impostazioni su AP e Switch. Le applicazioni selezionate verranno elevate allo stesso livello di priorità delle chiamate vocali, semplicemente premendo un pulsante, garantendo la ricezione della larghezza di banda necessaria per un’esperienza fluida e ininterrotta, anche in condizioni di intenso carico di rete.

Roger Liu, EVP di EnGenius Technologies, afferma: “Con AVXpress chiunque può rapidamente dare priorità alle applicazioni AV desiderate con un solo clic: non è richiesta alcuna conoscenza tecnica. Si tratta di trasformare ciò che prima era complicato in qualcosa che tutti possono gestire con la massima semplicità durante gli orari in cui il traffico di rete è più intenso”.

Dal Wi-Fi al cavo: AVXpress garantisce una qualità di connessione perfetta

AVXpress garantisce una connessione continua e di alta qualità tra i dispositivi client Wi-Fi e l’infrastruttura di rete cablata. Standardizza e ottimizza le prestazioni della rete per assicurare una qualità costante durante l’intero processo di trasmissione dati. L’operazione ha inizio con i dispositivi Wi-Fi e prosegue attraverso gli Access Point EnGenius, che identificano le applicazioni client e danno priorità al traffico. Successivamente, il flusso dati attraversa i segmenti cablati tramite gli switch EnGenius, mantenendo la stessa priorità impostata. Ciò assicura un’esperienza di rete stabile e ininterrotta su tutta l’infrastruttura, garantendo una qualità end-to-end eccezionale.

AVXpress è una funzionalità innovativa progettata esclusivamente per gli Access Point EnGenius e sarà accessibile tramite le piattaforme EnGenius FitXpress ed EnGenius Cloud a partire dal secondo quadrimestre del 2024. Questa implementazione garantisce che tutti gli utenti possano utilizzare facilmente AVXpress su tutte le piattaforme di gestione EnGenius.