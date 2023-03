AW-UR100: la nuova telecamera Panasonic per le riprese all’esterno

Panasonic Connect Europe lancia una nuova telecamera PTZ per riprese all’ esterno, la AW-UR100, disponibile nel terzo trimestre del 2023. Il nuovo modello unisce una robusta affidabilità e capacità di ripresa ad alta precisione, come 4K/60FPS, con funzionalità di ritaglio e un sistema di stabilizzazione dinamica dell’immagine (DISS) che consente di superare le sfide per il lavoro in ambienti esterni. La telecamera si adatta perfettamente all’utilizzo in un’ampia gamma di ambienti esterni, dagli stadi ai magazzini, dagli aeroporti alle imbarcazioni oceaniche.

Riprese video ad alta precisione

Per le riprese da varie angolazioni in occasione di eventi di grandi dimensioni, la AW-UR100 offre un obiettivo grandangolare orizzontale da 74,1° per riprese panoramiche e la compatibilità 4K/60P con zoom ottico 24x e zoom digitale 10x. Dispone inoltre di tre diversi sistemi di stabilizzazione dell’immagine per video senza vibrazioni: stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), correzione elettronica del rollio (EIS) e stabilizzazione dell’immagine pan-tilt (Dynamic Image Stabilising System – DISS).

Design robusto per prestazioni affidabili

AW-UR100 è costruito per resistere in ambienti esterni critici e consente riprese in ambienti salini ad alta corrosione o caratterizzati da fenomeni quali pioggia, vento, neve o intensi raggi solari. La fotocamera è sigillata ermeticamente per tenere lontana la polvere e la sabbia trasportate dal vento, e uno sbrinatore riscalda l’obiettivo per evitare la formazione di brina, ghiaccio o condensa a temperature estreme fino a -15°C (-4°F). È inoltre presente anche un comodo tergicristallo che consente di mantenere la lente pulita in caso di pioggia. In numerosi test che hanno simulato diverse condizioni esterne per l’impermeabilizzazione, la protezione dalla polvere, la nebbia salina e altro ancora, l’UR100 ha dimostrato la sua robusta capacità di funzionare in modo affidabile in un’ampia gamma di ambienti difficili.

Adattabilità e interfacce multiple

Progettata per soddisfare diverse esigenze durante le riprese in ambienti esterni, l’UR100 include numerose interfacce per le principali trasmissioni in banda base, come 3G-SDI, 12G-SDI e fibra, oltre al supporto di vari protocolli IP, tra cui NDI e SRT. FreeD è supportato anche per i sistemi AR/VR.

Andre Meterian, Direttore dell’area Professional Video Systems di Panasonic Connect Europe, ha commentato: “La telecamera PTZ Panasonic ha recentemente festeggiato il suo 15esimo anniversario; questa nuova telecamera garantisce riprese di precisione e trasmissioni all’aperto: un’altra preziosa aggiunta alla gamma. È il dispositivo ideale per chi lavora all’aperto ed è stato progettato per supportare il passaggio sempre più rapido alla produzione video remota basata su IP, garantendo la qualità video e l’efficienza della produzione sul campo”.